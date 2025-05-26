Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu biệt thự Vinhome Golden River (2 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé Riverview 6, căn số 21 Top Dental., Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thăm khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý nha khoa tổng quát

Hỗ trợ và phối hợp với các bác sĩ chuyên khoa trong các ca điều trị chuyên sâu (niềng răng, implant, phục hình...).

Theo dõi tiến trình điều trị của bệnh nhân, tư vấn chăm sóc răng miệng sau điều trị.

Ghi chép hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác, đảm bảo đúng quy định.

Tham gia học hỏi, đào tạo nội bộ, nâng cao tay nghề.

Giao tiếp, hướng dẫn và chăm sóc khách hàng – đặc biệt với khách quốc tế (sử dụng tiếng Anh cơ bản trong giao tiếp nếu cần).

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chính quy chuyên ngành Răng – Hàm – Mặt.

Có chứng chỉ hành nghề nha khoa theo quy định của Bộ Y tế.

Kinh nghiệm 2 năm ở vị trí liên quan;

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh cơ bản (có thể giao tiếp với khách quốc tế).

Tại AI SMILE Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo, hướng dẫn chuyên môn từ các bác sĩ nhiều kinh nghiệm.

Cơ hội tiếp xúc và thực hành lâm sàng thường xuyên, nâng cao tay nghề.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trang thiết bị hiện đại.

Chế độ đãi ngộ rõ ràng: phụ cấp, thưởng doanh thu, lương tháng 13,...

Cơ hội phát triển trong hệ thống nha khoa uy tín, có lộ trình thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AI SMILE

