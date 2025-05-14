Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Ngày đăng tuyển: 14/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/06/2025
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Bác sĩ nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 179 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

• Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.
• Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp
• Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân
• Thực hiện các công việc chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt
• Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.
• Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ về lĩnh vực Răng Hàm Mặt
• Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa
• Có đạo đức nghề nghiệp, biết cách tạo được niềm tin và sự tin cậy của khách hàng
• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ.
- Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động.
- Được nghỉ mát 1 năm/lần, các sự kiện team building, đào tạo do công ty tổ chức.
- Nghỉ phép, nghỉ lễ, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.
- Thưởng lương tháng 13 + thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 314 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

