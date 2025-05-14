Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 179 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa

• Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.

• Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt thường gặp

• Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân

• Thực hiện các công việc chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt

• Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc phục vụ cho người bệnh.

• Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.

• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu Cầu Công Việc

• Có chứng chỉ hành nghề và chứng chỉ về lĩnh vực Răng Hàm Mặt

• Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa

• Có đạo đức nghề nghiệp, biết cách tạo được niềm tin và sự tin cậy của khách hàng

• Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..

Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ Thì Được Hưởng Những Gì

- Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ.

- Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động.

- Được nghỉ mát 1 năm/lần, các sự kiện team building, đào tạo do công ty tổ chức.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, làm thêm giờ theo quy định của pháp luật.

- Thưởng lương tháng 13 + thưởng tết

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ

