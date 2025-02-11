Tuyển Bác sĩ nha khoa Chubb Life Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chubb Life Vietnam
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
Bác sĩ nha khoa

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Chubb Life Vietnam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sunwah Tower, 115 Nguyen Hue Street, District 1, HCMC

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Position Objective:
- Assessing and classifying risks comprehensively and accurately, make an underwriting decision to accept or deny applications/policy’s customer service requests in accordance with underwriting guidelines to ensure policies issued with reasonable premium.
- Supervise an underwriting sub-team as assigned and support managers in guiding/training new underwriters.
Responsibilities:
1. Underwrite applications/policy’s customer service requests/ retroscospective cases: Review/evaluate customers’ administrative /financial/ health information,… to approve insurance requests.
2. Finalize applications/policy’s customer service requests that require approval from the reinsurance company and/or region/global underwriting.
3. Coordinate and support the Underwriting support Team in contacting with the Medical Clinic/Hospital: guide examination process, monitor/feedback to examination quality, and handle issues related to underwriting/medical examination operations.
4. Supervise an underwriting sub-team, provide guidance/training to new underwriters as assigned by managers.
5. Support managers in preparing work reports, check underwriting process; draft/update underwriting operational processes/underwriting manual/job lists,… and propose implementation measures and ensure oprerational procedures are followed accurately and completely.

Liên Hệ Công Ty

Chubb Life Vietnam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 21st Floor, Sun Wah Tower, 115 Nguyen Hue Blvd, District 1, HCM City.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

