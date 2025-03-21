Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận Tân Phú, Quận 10, Thạnh phố Hồ Chí Minh - 243A Đại Lộ Đồng Khởi, Phường Phú Tân, Thành phố Bến Tre, Tỉnh Bến Tre - Thành Phố Vĩnh Long - TP sóc trăng,vĩnh châu, trần đề - TP Cà Mau, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương Thỏa thuận

Thăm khám, chẩn đoán và tư vấn điều trị cho bệnh nhân.

Thực hiện các kỹ thuật nha khoa như lấy cao răng, trám răng, nhổ răng, điều trị tủy và các thủ thuật khác.

Đảm bảo các tiêu chuẩn về vệ sinh và an toàn trong quá trình thực hiện.

Cập nhật thông tin hồ sơ khách hàng và theo dõi tình trạng sức khỏe răng miệng của bệnh nhân.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành Nha khoa hoặc kinh nghiệm làm việc từ 1-2 năm tại phòng khám hoặc bệnh viện

Có chứng chỉ hành nghề.

Kỹ năng giao tiếp, tư vấn khách hàng tốt.

Tận tâm, có trách nhiệm với bệnh nhân và công việc.

Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh, thưởng theo năng lực và kết quả làm việc.

Thưởng thường xuyên mỗi ngày, tháng giúp cho nhân sự có động lực làm việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp có nhiều cơ hội làm việc và phát triển.

Được đào tạo thêm các kỹ thuật mới và phát triển chuyên môn.

Chế độ, phúc lợi theo quy định của công ty.

Nghỉ phép: 2 ngày/ tháng, nghỉ lễ tết theo quy định.

Liên hệ hotline: 0907 633 079

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức - Cà Mau

