Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA
Ngày đăng tuyển: 02/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/03/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Bác sĩ nha khoa

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 272 đường 3/2 quận 10, Quận 10, Quận 10

- Thực hiện khám, tư vấn và điều trị các bệnh về Răng hàm mặt theo yêu cầu của bệnh nhân.
- Chỉ định những xét nghiệm cận lâm sàng để hỗ trợ cho việc chẩn đoán và xử trí các bệnh răng miệng/hàm mặt
thường gặp
- Kê đơn thuốc và dặn dò khách những điều lưu ý sau khi làm dịch vụ. Theo dõi kết quả điều trị của bệnh nhân
- Thực hiện các công việc chuyên môn theo nhu cầu. Thực hiện các thủ thuật, phẫu thuật về Răng Hàm Mặt
- Vận hành, kiểm tra các trang thiết bị, dụng cụ y tế, thuốc men tại nơi làm việc, đảm bảo đầy đủ dụng cụ y tế, thuốc
phục vụ cho người bệnh.
- Thực hiện những công việc chung của phòng khám và đưa ra những phương pháp điều trị mới.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

- Có chứng chỉ về lĩnh vực Răng Hàm Mặt
- Thực hiện chuyên môn tốt, có tư duy thẩm mỹ nha khoa
- Có đạo đức nghề nghiệp, biết cách tạo được niềm tin và sự tin cậy của khách hàng
- Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương , mạnh về implant, sứ,..
Lợi thế ứng tuyển:
- Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.
- Thích kiếm tiền nhiều tiền, ham học hỏi và máu lửa với công việc.

- Thu nhập: 40-100 tr/tháng
- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt.
- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng, chế độ lễ, tết, hiếu, hỷ,..

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 176, phố Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

