Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 35 - 80 Triệu

Mức lương 35 - 80 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 35 - 80 Triệu

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ sở, gồm: doanh số, vận hành, đối ngoại, xử lý khiếu nại (nếu có), tài sản cơ sở, chi phí của cơ sở… theo quy định của Công ty.

- Chủ động tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ sale chốt bill.

- Ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường khối kinh tế.

- Có 5-7 năm kinh nghiệm ở vị trí giám đốc hoặc quản lý đội nhóm 20-30 người tương đương, ngành: sức khoẻ, làm đẹp, dịch vụ cao cấp.

- Giao tiếp được tiếng Anh, ngoại hình ưa nhìn.

- Nam/nữ, từ 35 – 45 tuổi, có khả năng quản lý tốt, tư duy logic nhanh.

- Kỹ năng Sale tốt

- CÓ TÂM TỐT, TẦM NHÌN DÀI HẠN, CÓ ĐAM MÊ VỚI NGHỀ SALE.

* QUYỀN LỢI

- Tổng thu nhập từ 35tr - 80tr/tháng: Lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp ăn trưa + thưởng nóng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin