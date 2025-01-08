Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 80 Triệu

Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 80 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/02/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Bác sĩ nha khoa

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Mức lương
35 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 35 - 80 Triệu

- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ sở, gồm: doanh số, vận hành, đối ngoại, xử lý khiếu nại (nếu có), tài sản cơ sở, chi phí của cơ sở… theo quy định của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ sale chốt bill.
- Ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 35 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường khối kinh tế.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ngành: sức khoẻ, làm đẹp, dịch vụ cao cấp.
- Giao tiếp được tiếng Anh, ngoại hình ưa nhìn.
- Nam/nữ, từ 30 – 40 tuổi, có khả năng quản lý tốt, tư duy logic nhanh.
- Kỹ năng Sale tốt
- CÓ TÂM TỐT, TẦM NHÌN DÀI HẠN, CÓ ĐAM MÊ VỚI NGHỀ SALE.
* QUYỀN LỢI
- Tổng thu nhập từ 35tr - 80tr/tháng: Lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp ăn trưa + thưởng nóng.
- Làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp (là nữ)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-bac-si-nha-khoa-thu-nhap-35tr-80tr-thang-tai-ha-noi-job291699
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 110 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Parkway Dental
Tuyển Bác sĩ nha khoa Parkway Dental làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 600 - 900 USD
Parkway Dental
Hạn nộp: 20/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 100 Triệu
CÔNG TY TNHH Y KHOA QUỐC TẾ NINA
Hạn nộp: 14/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NHA KHOA QUỐC TẾ JOY DENTIST
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Tuyển Bác sĩ nha khoa Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile làm việc tại Tây Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Nha khoa Tâm Đức Smile
Hạn nộp: 06/09/2025
Tây Ninh Lâm Đồng Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH MTV HỒNG ANH LUXURY
Hạn nộp: 07/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Tuyển Bác sĩ nha khoa CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CTY TNHH ĐẦU TƯ Y TẾ TUỆ ĐỨC
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm AI SMILE
Tuyển Bác sĩ nha khoa AI SMILE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu
AI SMILE
Hạn nộp: 25/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN làm việc tại Hải Phòng thu nhập 11 - 110 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ VÀ CÔNG NGHỆ GEN SMART ADN
Hạn nộp: 30/06/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 11 - 110 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Tuyển Bác sĩ nha khoa CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ SHINBI DENTAL
Hạn nộp: 30/06/2025
Hà Nội Bắc Ninh Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Tuyển Bác sĩ nha khoa Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Chi nhánh Công ty TNHH Y tế HẢI LÊ
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất