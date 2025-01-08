Tuyển Bác sĩ nha khoa Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 80 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ nha khoa Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Mức lương
35 - 80 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 25 Vũ Ngọc Phan, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Bác sĩ nha khoa Với Mức Lương 35 - 80 Triệu
- Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của cơ sở, gồm: doanh số, vận hành, đối ngoại, xử lý khiếu nại (nếu có), tài sản cơ sở, chi phí của cơ sở… theo quy định của Công ty.
- Chủ động tìm kiếm khách hàng, hỗ trợ sale chốt bill.
- Ký hợp đồng dịch vụ với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 35 - 80 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường khối kinh tế.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ngành: sức khoẻ, làm đẹp, dịch vụ cao cấp.
- Giao tiếp được tiếng Anh, ngoại hình ưa nhìn.
- Nam/nữ, từ 30 – 40 tuổi, có khả năng quản lý tốt, tư duy logic nhanh.
- Kỹ năng Sale tốt
- CÓ TÂM TỐT, TẦM NHÌN DÀI HẠN, CÓ ĐAM MÊ VỚI NGHỀ SALE.
* QUYỀN LỢI
- Tổng thu nhập từ 35tr - 80tr/tháng: Lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp ăn trưa + thưởng nóng.
- Làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp (là nữ)
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ngành: sức khoẻ, làm đẹp, dịch vụ cao cấp.
- Giao tiếp được tiếng Anh, ngoại hình ưa nhìn.
- Nam/nữ, từ 30 – 40 tuổi, có khả năng quản lý tốt, tư duy logic nhanh.
- Kỹ năng Sale tốt
- CÓ TÂM TỐT, TẦM NHÌN DÀI HẠN, CÓ ĐAM MÊ VỚI NGHỀ SALE.
* QUYỀN LỢI
- Tổng thu nhập từ 35tr - 80tr/tháng: Lương cứng + % hoa hồng + phụ cấp ăn trưa + thưởng nóng.
- Làm việc trực tiếp với chủ doanh nghiệp (là nữ)
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư H&t Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI