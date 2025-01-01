Công việc Giám đốc dự án

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 60 kết quả / Từ khoá "Giám đốc dự án"
Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Giám đốc dự án

-

Có 60 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đức Trung
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đức Trung
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 28/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP T2 HOLDING
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP T2 HOLDING
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty CP thương mại ABT
Tuyển Giám đốc dự án Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu
Công ty CP thương mại ABT
Hạn nộp: 24/07/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn 12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần WBO
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần WBO
Hạn nộp: 05/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần WBO
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần WBO
Hạn nộp: 29/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
Tuyển Giám đốc dự án HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
Hạn nộp: 27/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Eurowindow
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Eurowindow
Hạn nộp: 30/06/2025
Hồ Chí Minh Đồng Nai Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Hạn nộp: 25/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 13/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 19/05/2025
Hà Nội Bạc Liêu Yên Bái Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
Hạn nộp: 07/06/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Hạn nộp: 05/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alphanam Group
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Alphanam Group
Hạn nộp: 19/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO
Hạn nộp: 21/06/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI COM
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI COM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN MAI COM
Hạn nộp: 05/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
Hạn nộp: 02/05/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Dương thu nhập 27 - 35 Triệu
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Hạn nộp: 20/04/2025
Hải Dương Thái Nguyên Đã hết hạn 27 - 35 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHẢI HOÀN LAND Pro Company
Hạn nộp: 17/04/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Alliance Construction & Fine Furniture
Tuyển Giám đốc dự án Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alliance Construction & Fine Furniture
Hạn nộp: 27/03/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Thái Nguyên Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu
Công ty Cổ phần VNT Invest Group
Hạn nộp: 27/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA
Hạn nộp: 27/03/2025
Hà Nội Bắc Giang Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Eurowindow làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Eurowindow
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần WBO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần WBO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty CP thương mại ABT làm việc tại Nghệ An thu nhập 12 - 35 Triệu Công ty CP thương mại ABT
12 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CP T2 HOLDING
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm

Việc làm giám đốc dự án hiện nay có nhu cầu cao với mức lương dao động từ 20.000.000 - 60.000.000 VNĐ/tháng, đặc biệt trong một số ngành nghề được ưa chuộng như xây dựng, marketing, công nghệ thông tin. Vị trí giám đốc dự án có vai trò rất quan trọng, giúp phát triển đội nhóm, đưa ra những kế hoạch chi tiết từ đó tăng doanh thu cho các công ty, doanh nghiệp.

1. Nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án

Giám đốc dự án (Project Manager) là chức danh quan trọng trong các doanh nghiệp với quy mô lớn. Tuy nhiên, tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ SME, chức danh này thường được để là Trưởng phòng dự án.

Giám đốc dự án giữ vai trò quan trọng trong sự phát triển của các doanh nghiệp, tổ chức, là người chịu trách nhiệm giám sát tiến độ, thực thi và hoàn thành các dự án của doanh nghiệp đặt ra. Ngoài ra, giám đốc còn phải chịu trách nhiệm quản lý rủi ro, nắm bắt được tình hình tài chính và đưa ra được phương án giải quyết khi có các sự việc phát sinh.

Hiện nay với sự phát triển không ngừng của nền kinh tế ở tất cả các lĩnh vực, nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án là vô cùng lớn, đặc biệt là những người giỏi, có nhiều năm kinh nghiệm, kiến thức nền tảng tốt sẽ có mức lương hấp dẫn.

Nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án hiện nay rất lớn
Nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án hiện nay rất lớn, đặc biệt là những người giỏi sẽ có mức lương hấp dẫn

2. Mức thu nhập trung bình của giám đốc dự án

Theo tìm hiểu của Job3s, giám đốc dự án đảm nhiệm trọng trách lớn trong doanh nghiệp nên có mức lương khá cao, trung bình khoảng 31.000.000 VNĐ/tháng. Tuy nhiên, ở các công ty lớn, hoạt động trong các lĩnh các lĩnh vực như công nghệ thông tin, tài chính, xây dựng, mức lương này có thể cao hơn dao động từ 20.000.000 - 60.000.0000 VNĐ/tháng.

Ngoài mức lương cơ bản, giám đốc dự án còn được nhận thêm các khoản thưởng cùng nhiều phúc lợi khác như hỗ trợ học vấn cho con cái, khám sức khỏe cho cả gia đình… Bên cạnh đó, giám đốc dự án có nhiều cơ hội được doanh nghiệp tạo điều kiện mua và đóng góp cổ phần, đưa tổng thu nhập của họ lên tới >100.000.000 VNĐ/tháng, thậm chí hơn thế.

3. Mô tả chi tiết về công việc của một giám đốc dự án

Trên thực tế, mỗi giám đốc dự án sẽ đảm nhận các công việc khác nhau tùy thuộc vào lĩnh vực mà họ phụ trách. Tuy vậy, đa số công việc chung của một giám đốc dự án sẽ bao gồm:

  • Xác định phạm vi, lập kế hoạch: Nhiệm vụ hàng đầu của giám đốc dự án là lên một bản kế hoạch rõ ràng cho từng giai đoạn của dự án. Nội dung cụ thể của bản kế hoạch cần đặt ra được mục tiêu, cách thực hiện, đưa ra tiến độ thực hiện gắn với từng mốc thời gian cụ thể, phân tích đánh giá rủi ro nếu có, từ đó đưa ra các phương án xử lý. Qua đó, đo lường hiệu quả sau khi kết thúc dự án.

  • Triển khai và quản lý dự án: Giám đốc dự án cần theo sát công việc của cấp dưới theo nhiệm vụ đã được ban lãnh đạo phân công. Thông qua việc nắm bắt từng đầu việc của nhân sự, giám đốc dự án sẽ đánh giá được cụ thể hiệu quả công việc, đảm bảo cho kế hoạch được thực hiện trơn tru, đúng deadline. Đồng thời, giám đốc dự án cũng phải liên tục cập nhật tiến độ triển khai dự án và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh (nếu có).

  • Dẫn dắt, phát triển đội nhóm: Giám đốc dự án là người trực tiếp chia sẻ và đào tạo cho nhân viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, phân chia công việc hợp lý, khích lệ và tạo động lực để nhân viên hoàn thành dự án với kết quả tốt nhất.

  • Bàn giao công việc khi kết thúc dự án: Trong giai đoạn bàn giao, kết thúc dự án, giám đốc phụ trách phải theo dõi, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, chi phí và các giấy tờ, thủ tục thanh toán, quyết toán, bàn giao hạng mục theo từng giai đoạn và toàn bộ công trình cho đối tác, báo cáo kết quả với cấp trên.

Giám đốc dự án sẽ đảm nhận nhiều công việc khác nhau
Giám đốc dự án sẽ đảm nhận nhiều công việc khác nhau

4. Yêu cầu đối với việc làm giám đốc dự án

Giám đốc dự án là công việc đòi hỏi cao về chuyên môn cũng như kỹ năng. Người quản lý giỏi không chỉ cần có năng lực chuyên môn về khối ngành mà cần trang bị đầy đủ những kỹ năng “mềm” cần thiết và quan trọng sau đây:

  • Khả năng lập kế hoạch: Năng lực chuyên môn của giám đốc dự án thể hiện rõ ràng nhất ở kỹ năng lập kế hoạch. Nhờ có kỹ năng này mà các dự án do họ phụ trách luôn diễn ra suôn sẻ, không xảy ra vấn đề chồng chéo nhau về thời gian, ngân sách, nhân sự…

  • Khả năng lãnh đạo: Khả năng lãnh đạo trong yêu cầu của việc làm giám đốc dự án thể hiện qua việc quản lý, phát triển đội nhóm, tổ chức, điều phối và sắp xếp công việc hợp lý, hoá giải những mâu thuẫn trong nội bộ. Không những thế, giám đốc dự án cần có tầm nhìn, chiến lược, luôn bám sát và đánh giá được chất lượng công việc…

  • Kỹ năng đàm phán thuyết phục: Yêu cầu hàng đầu đối với việc làm giám đốc dự án đó chính là kỹ năng thuyết phục, thỏa hiệp và làm hài lòng các bên. Theo đó, giám đốc dự án không chỉ là trực tiếp làm việc với đối tác mà còn phải giải quyết các mâu thuẫn giữa các bên. Với kỹ năng đàm phán và thuyết phục tốt, người quản lý giỏi sẽ kết nối các bên cùng hợp tác vui vẻ và suôn sẻ.

  • Kiểm soát chi phí: Trong quá trình triển khai dự án, khó tránh khỏi những khó khăn trong việc sử dụng ngân sách, đặc biệt là những dự án eo hẹp. Chính vì thế, giám đốc dự án cần có kỹ năng dự trù, kiểm soát chi phí cho từng giai đoạn thi công và đưa ra giải pháp hợp lý trong trường hợp không may thâm hụt kinh phí, giảm thiểu tối đa sự tiêu hao ngân sách, ảnh hưởng đến tiến độ công việc.

  • Ký kết hợp đồng: Ngoài việc quản lý, chỉ đạo dự án, giám đốc phụ trách còn phải chịu trách nhiệm ký kết và quản lý các hợp đồng bao gồm thanh toán theo hợp đồng, danh mục hồ sơ hoàn công, cũng như đại diện công ty để hoàn thành các thủ tục theo đúng quy trình, quy định.

  • Xây dựng và phát triển đội nhóm: Người quản lý giỏi là người có khả năng gắn kết các thành viên trong đội nhóm, cùng nhau làm việc, chia sẻ, phát triển các ý tưởng, phân chia công việc hợp lý để hướng đến mục tiêu công việc chung. Cùng với đó là tạo ra nhiều cuộc thảo luận để các thành viên hiểu được vai trò, trách nhiệm của nhau trong công việc, từ đó tạo nên một tập thể vững mạnh, mở ra tiền đề thành công cho các dự án.

Xây dựng và phát triển đội nhóm là một trong những việc làm giám đốc dự án
Xây dựng và phát triển đội nhóm là một trong những việc làm giám đốc dự án

5. Những việc làm giám đốc dự án phổ biến hiện nay

Hiện nay, nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án rất lớn, phổ biến trong các ngành nghề xây dựng, sản xuất, truyền thông marketing, công nghệ thông tin… Qua đó, mở ra cơ hội việc làm đa dạng và dồi dào cho những người đang có nhu cầu tìm kiếm công việc ở vị trí này.

5.1 Tuyển giám đốc dự án xây dựng

Trải qua những năm kinh tế suy thoái do dịch bệnh covid 19, nền kinh tế nước ta, trong đó có ngành xây dựng đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, kéo theo nhu cầu tuyển dụng giám đốc dự án tăng cao.

Giám đốc dự án xây dựng là người có vai trò quản lý và phân bổ nguồn lực, bao gồm nhân lực, vật tư và tài chính, để đảm bảo hiệu quả trong quá trình thi công. Đồng thời, theo dõi tiến độ công việc và đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng thiết kế và tiêu chuẩn chất lượng.

5.2 Tuyển giám đốc dự án sản xuất

Lĩnh vực sản xuất đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Trong những năm qua, Việt Nam đã chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp chế biến và chế tạo. Đó là lý do, ngành nghề này có nhu cầu tuyển dụng việc làm giám đốc dự án lớn.

Giám đốc dự án là những người chịu trách nhiệm quản lý, điều phối các hoạt động sản xuất, đảm bảo dự án thực hiện đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả kinh tế. Vị trí này cũng đòi hỏi người quản lý có kiến thức chuyên môn, khả năng quản lý và điều phối các hoạt động sản xuất thành công.

Giám đốc dự án sản xuất là một trong những công việc tuyển dụng phổ biến hiện nay
Giám đốc dự án sản xuất là một trong những công việc tuyển dụng phổ biến hiện nay

5.3 Tuyển giám đốc dự án marketing

Cùng với sự phát triển của các nền tảng mạng xã hội, internet, các công ty, doanh nghiệp trong nước ở nhiều ngành nghề khác nhau từ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa, nội/ngoại thất, điện tử, điện lạnh… không bỏ lỡ cơ hội kiếm tiền thông qua các dự án marketing thực hiện bằng các chiến lược quảng bá, quảng cáo và tiếp thị. Để đạt được thành công, vai trò của giám đốc dự án là rất quan trọng và không thể thiếu.

Mô tả việc làm giám đốc dự án marketing cho thấy họ có trách nhiệm quản lý tất cả các hoạt động liên quan đến Marketing, bao gồm truyền thông, PR, quảng cáo, SEO và thiết kế. Vì vậy, họ cần giám sát chặt chẽ từng hoạt động này để đưa ra những đánh giá chính xác nhất.

5.4 Tuyển giám đốc dự án công nghệ thông tin

Ngành công nghệ thông tin đang phát triển nhanh chóng, với nhiều dự án lớn liên quan đến phần mềm, ứng dụng, hệ thống quản lý, đặc biệt là chiến lược chuyển đổi số đang bùng nổ hiện nay. Điều này tạo ra nhu cầu cao về tuyển dụng việc làm giám đốc dự án, đòi hỏi những người có khả năng quản lý và điều phối các dự án phức tạp.

Theo đó, yêu cầu đối với việc làm giám đốc dự án công nghệ thông tin là phân bổ và quản lý các nguồn lực cần thiết, bao gồm nhân sự, công nghệ và vật tư để đảm bảo hiệu quả tối ưu. Đồng thời, theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng tốt các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu của khách hàng.

Với sự phát triển nhanh chóng của nhiều dự án công nghệ thông tin, việc làm giám đốc dự án cũng nhiều hơn
Với sự phát triển nhanh chóng của nhiều dự án công nghệ thông tin, việc làm giám đốc dự án cũng nhiều hơn

Từ nhu cầu tuyển dụng việc làm giám đốc dự án cho thấy đây là một vị trí quan trọng và đầy thách thức trong nhiều lĩnh vực, từ xây dựng, sản xuất, marketing đến công nghệ thông tin. Giám đốc dự án không chỉ cần có kiến thức chuyên môn vững vàng mà còn phải sở hữu kỹ năng lãnh đạo, quản lý và giao tiếp hiệu quả. Với mức lương hấp dẫn, đây là cơ hội việc làm mà bất kỳ ai cũng mong muốn đạt được.