Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Ngày đăng tuyển: 10/09/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/10/2025
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Giám đốc dự án

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 75 Trích Sài, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Thiết lập và điều hành bộ máy hoạt động của các trang trại, xây dựng quy trình, đào tạo, quản lý nhân viên, quản lý được chi phí hoạt động và vận hành dự án chăn nuôi bò thịt theo tiêu chí: Hiệu quả, chính trực, chuyên nghiệp.
2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho dự án bò thịt và theo dõi việc thực hiện kế hoạch kinh doanh bò theo mục tiêu kế hoạch lãnh đạo công ty giao.
3. Xây dựng kế hoạch làm việc và phối hợp với chuyên gia về công tác kỹ thuật chăn nuôi bò thịt của dự án đạt hiệu quả cao nhất.
4. Tổ chức thực hiện việc kiểm tra đánh giá sức khỏe, số lượng, sản lượng đàn bò nhập, xuất theo các hợp đồng giữa Công ty với các đối tác nhà cung cấp, khách hàng;
5. Quản lý hệ thống truy xuất nguồn nguồn gốc, mã số, mã vạch, tem nhãn sản phẩm trong phạm vi được phân công;
6. Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu công bố sản phẩm đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu sản phẩm bò thịt cụ thể, căn cứ các tiêu chuẩn của thị trường trong nước/ Quốc tế.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Chuyên môn, kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Chăn nuôi, thú y/Quản trị kinh doanh, .. ; Có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong chuyên ngành đã học, ít nhất 02 năm ở vị trí quản lý;
- Có kiến thức chuyên môn tốt trong lĩnh vực chăn nuôi bò như: điều kiện nuôi dưỡng bò; dinh dưỡng bò; sinh lý sinh sản, các bệnh trên bò.
2. Kỹ năng, phẩm chất:
- Kỹ năng: Giao tiếp, xử lý tình huống hiệu quả; Làm việc chủ động, độc lập; Khả năng quản lý điều hành khá; Kỹ năng tin học phục vụ yêu cầu công tác.

Tại VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực (sẽ thỏa thuận cụ thể khi phỏng vấn).
- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ do công ty tài trợ.
- Chế độ lao động, phúc lợi, BHXH đầy đủ theo Quy định của Nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số nhà 15 ngách 22 ngõ 324 Thuỵ KHuê - - Quận Tây Hồ - Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

