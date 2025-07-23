Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Ngày đăng tuyển: 23/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/08/2025
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D

Giám đốc dự án

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D

Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 406 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 40 - 60 Triệu

1. Quản lý & Điều hành Dự án

Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc,
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc dự án mảng xây dựng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các dự án xây dựng có quy mô từ 200 - 1000 tỷ
- Đã có kinh nghiệm làm việc với Chủ Đầu tư và Đơn vị Tư vấn giám sát nước ngoài
- Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác khi yêu cầu.
- Word, excel, powerpoint, CAD, 3D Max, Sketchup, Photoshop
- Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân dụng & Công nghiệp hạng 1
- Kiến thức chuyên môn:
+ Xây dựng mục tiêu kế hoạch, biện pháp thi công, dự toán ngân sách và quản lý chi phí.
+ Tổ chức điều hành thi công
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công…
- Kiến thức pháp luật:
+ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại,…
+ Am hiểu về các quy định của Pháp luật có liên quan tới vị trí công việc.
- Kiến thức về tổ chức: Tổ chức, điều hành các cuộc họp
- Kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản trị hệ thống,….
- Kỹ năng lập kế hoạch: Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch công việc, phân công công việc và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống.
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.
- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 40 - 60 triệu hoặc thỏa thuận trực tiếp với Tổng Giám đốc Công ty theo năng lực
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
- Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty
- Thưởng dự án
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm
- Thăm hỏi ốm đau, sinh con, tang chế, hiếu hỉ
- Review lương hàng năm
- Các chính sách cấp quản lý của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D

Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 408B Hà Huy Giáp, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

