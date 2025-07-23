Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Mức lương
40 - 60 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 406 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 40 - 60 Triệu
1. Quản lý & Điều hành Dự án
Với Mức Lương 40 - 60 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc,
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc dự án mảng xây dựng
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các dự án xây dựng có quy mô từ 200 - 1000 tỷ
- Đã có kinh nghiệm làm việc với Chủ Đầu tư và Đơn vị Tư vấn giám sát nước ngoài
- Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác khi yêu cầu.
- Word, excel, powerpoint, CAD, 3D Max, Sketchup, Photoshop
- Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân dụng & Công nghiệp hạng 1
- Kiến thức chuyên môn:
+ Xây dựng mục tiêu kế hoạch, biện pháp thi công, dự toán ngân sách và quản lý chi phí.
+ Tổ chức điều hành thi công
+ Phân tích, đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công…
- Kiến thức pháp luật:
+ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại,…
+ Am hiểu về các quy định của Pháp luật có liên quan tới vị trí công việc.
- Kiến thức về tổ chức: Tổ chức, điều hành các cuộc họp
- Kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản trị hệ thống,….
- Kỹ năng lập kế hoạch: Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch công việc, phân công công việc và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.
- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống.
- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.
- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.
Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập : 40 - 60 triệu hoặc thỏa thuận trực tiếp với Tổng Giám đốc Công ty theo năng lực
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.
- Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty
- Thưởng dự án
- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm
- Thăm hỏi ốm đau, sinh con, tang chế, hiếu hỉ
- Review lương hàng năm
- Các chính sách cấp quản lý của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
