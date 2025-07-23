Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu

Mức lương 40 - 60 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 406 Hà Huy Giáp, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Quận 12

1. Quản lý & Điều hành Dự án

- Tốt nghiệp các chuyên ngành kỹ thuật, xây dựng, kiến trúc,

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí Giám đốc dự án mảng xây dựng

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý các dự án xây dựng có quy mô từ 200 - 1000 tỷ

- Đã có kinh nghiệm làm việc với Chủ Đầu tư và Đơn vị Tư vấn giám sát nước ngoài

- Chịu được áp lực cao trong công việc, có thể đi công tác khi yêu cầu.

- Word, excel, powerpoint, CAD, 3D Max, Sketchup, Photoshop

- Có chứng chỉ hành nghề Quản lý dự án công trình dân dụng & Công nghiệp hạng 1

- Kiến thức chuyên môn:

+ Xây dựng mục tiêu kế hoạch, biện pháp thi công, dự toán ngân sách và quản lý chi phí.

+ Tổ chức điều hành thi công

+ Phân tích, đánh giá hiệu quả của biện pháp thi công…

- Kiến thức pháp luật:

+ Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu, Luật Thương mại,…

+ Am hiểu về các quy định của Pháp luật có liên quan tới vị trí công việc.

- Kiến thức về tổ chức: Tổ chức, điều hành các cuộc họp

- Kỹ năng lãnh đạo: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản trị hệ thống,….

- Kỹ năng lập kế hoạch: Thành thạo kỹ năng lập kế hoạch công việc, phân công công việc và chỉ đạo thực hiện theo kế hoạch.

- Có khả năng tổng hợp, phân tích và xử lý tình huống.

- Tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao.

- Tiếng Anh tốt 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết.

Tại Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : 40 - 60 triệu hoặc thỏa thuận trực tiếp với Tổng Giám đốc Công ty theo năng lực

- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT.

- Thưởng Lễ, Tết theo tình hình kinh doanh của công ty

- Thưởng dự án

- Thưởng các ngày Lễ lớn trong năm

- Thăm hỏi ốm đau, sinh con, tang chế, hiếu hỉ

- Review lương hàng năm

- Các chính sách cấp quản lý của Công ty.

