Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Ngày đăng tuyển: 04/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 10/07/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 304 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý toàn bộ hoạt động của dự án M&E từ giai đoạn chuẩn bị, triển khai thi công đến khi nghiệm thu, bàn giao của dự án M&E (Điện, Điều hòa không khí, PCCC, cấp thoát nước, ...)
- Lập kế hoạch thi công, điều phối nguồn lực, giám sát tiến độ, chất lượng và an toàn lao động tại công trường.
- Chịu trách nhiệm chính về việc Lập kế hoạch trình duyệt vật tư, thiết bị.
- Quản lý và kiểm tra hồ sơ trình duyệt vật tư, mẫu, nghiệm thu (soft copies)
- Quản lý sự thay đổi thiết kế, sự khác biệt giữa các hồ sở thầu và thực tế thi công. Đảm bảo công tác thi công đúng thiết kế, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật và phù hợp với quy định pháp luật.
- Kiểm tra sự phù hợp kỹ thuật, của các BOQ, kế hoạch cung ứng (thương hiệu, chúng loại, đặc tính kỹ thuật )
- Lập kế hoạch T&C, các ITP, check list cho toàn bộ các hệ MEP
- Lập và kiểm tra biện pháp thi công, quản lý chi phí thi công và đề xuất các giải pháp tối ưu hiệu quả kinh tế cho dự án
- Kiểm soát công tác nghiệm thu, hồ sơ hoàn công, thanh – quyết toán công trình.
- Tham gia xây dựng và hoàn thiện quy trình quản lý dự án, hệ thống kiểm soát nội bộ cho mảng M&E.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam
- Độ tuổi: từ 30 đến 50 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ – Điện, Kỹ thuật công trình, Hệ thống kỹ thuật trong công trình hoặc tương đương.
- Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong quản lý và điều hành dự án (PM), các công trình M&E, ưu tiên ứng viên từng tham gia các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp, đặc biệt là có hệ thống PCCC.
- Am hiểu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn chuyên ngành liên quan đến thi công M&E và PCCC.
- Khả năng làm việc độc lập, quản lý, điều hành kỹ năng tổ chức, điều hành và quản lý nhân sự tốt.
- Kỹ năng giải quyết vấn đề và xử lý tình huống phát sinh nhanh chóng, hiệu quả.
- Thành thạo AutoCAD, MS Project, Office, phần mềm quản lý dự án; ưu tiên ứng viên có khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh theo năng lực và hiệu quả công việc.
- Thưởng dự án, thưởng hiệu quả cuối năm.
- Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, minh bạch, có cơ hội phát triển lên các vị trí cấp cao hơn.
- Cơ hội tham gia các dự án lớn, chuyên sâu trong ngành M&E và PCCC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 304 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

