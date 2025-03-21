Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hải Dương thu nhập 27 - 35 Triệu

Mức lương 27 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 4 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hải Dương: - Hải Dương - Thái Nguyên, Thành phố Hải Dương

Phụ trách phân bổ sắp xếp cơ cấu tổ chức dự án, công trình

Xây dựng kế hoạch thiết kế, mua hàng, thi công của dự án, công trình

Xây dựng các yêu cầu về nhận biết rủi ro an toàn dự án công trình, biện pháp tổ chức, yêu cầu về chất lượng dự án và khống chế chi phí

Tham gia họp khởi động dự án; đệ trình, truyền đạt kế hoạch dự án và kế hoạch cần thiết cho thi công các dự án cần phối hợp

Phụ trách tổ chức báo cáo tiến độ trên hệ thống ERP và điều phối đồng thời báo cáo các điều chỉnh tiến độ

Phụ trách mở cuộc họp điều chỉnh tiến độ dự án và lưu biên bản họp

Phụ trách tổ chức điều phối nội bộ và giám sát tiến độ thiết kế, mua hàng

Phụ trách điều tiết nhân lực, máy móc, vật tư của nhà thầu phụ, đảm bảo đáp ứng yêu cầu tiến độ dự án

Phụ trách làm việc với Chủ đầu tư về đề xuất điều chỉnh tiến độ công trình

Phụ trách kiểm duyệt và quản lý tiến độ và các thay đổi tiến độ của nhà thầu phụ

Phụ trách dự trù và đệ trình chi phí hành chính dự án, so sánh giá mua vật tư nhỏ lẻ của công trình

Phụ trách công tác quản lý bảo hộ thành phẩm dự án, bảo quản vật tư trong kho, đề xuất giải quyết vật tư dư thừa, quản lý vật tư dư thừa nhập kho

Phụ trách tổ chức kiểm tra bản vẽ thiết kế, tổ chức thi công hợp lý, kiểm soát thời gian thi công, tránh phát sinh thi công lại hoặc bồi thường

Phụ trách dự trù bóc tách khối lượng thay đổi thiết kế, giải quyết đền bù tổn thất

Phụ trách kiểm tra khối lượng công trình quyết toán của nhà thầu phụ, đảm bảo không có sai sót.

Phụ trách làm hồ sơ phát sinh ngoài hợp đồng và thanh toán hợp đồng với Chủ đầu tư.

Phụ trách xây dựng và thực thi cơ cấu tổ chức quản lý an toàn dự án;

Phụ trách tổ chức đào tạo an toàn cũng như phổ biến các kỹ thuật an toàn hiện trường thi công cho ban dự án và nhà thầu phụ khi vào hiện trường, lưu biên bản

Phụ trách kiểm tra công tác an toàn của nhà thầu phụ tại hiện trường.

Phụ trách đôn đốc nhà thầu phụ hoàn thành triệt để công việc và vệ sinh thu dọn mặt bằng

Phụ trách tổ chức kiểm tra thử nghiệm thiết bị, máy móc đạt tiêu chuẩn

Phụ trách thực hiện nghiêm túc công tác khai báo và phê duyệt các văn bản an toàn lao động mà địa phương yêu cầu, lưu trữ. Đồng thời, kiểm tra biện pháp phòng ngừa rủi oc ó được thực hiện đầy đủ hay không

Phụ trách xử lý và báo cáo các sự cố an toàn tại hiện trường dự án

Phụ trách xây dựng và thực thi cơ cấu tổ chức quản lý chất lượng dự án, kiểm tra nghiêm ngặt chứng nhận năng lực, trình độ của nhà thầu phụ khi vào hiện trường. Phê duyệt phương án tổ chức thi công

Phụ trách tổ chức giải đáp và hướng dẫn thiết kế kỹ thuật

Phụ trách tổ chức nghiệm thu vật tư theo hợp đồng và tiến hành phân kho bảo quản; nghiệm thu thi công lắp đặt hiện trường theo quy phạm, lập biên bản và lưu trữ.

Phụ trách tổ chức báo cáo kết quả kiểm tra chất lượng và những sửa đổi nhằm khắc phục nguy cơ tiềm ẩn về chất lượng trong quá trình thi công trên hệ thống ERP

Phụ trách tổ chức phổ biến rõ ràng về kỹ thuật thi công lắp đặt tại hiện trường. Họp định kỳ về chất lượng và lưu biên bản họp

Phụ trách tổ chức chạy thử và đào tạo, lưu trữ và bảo quản hướng dẫn sử dụng thiết bị, chứng nhận đạt tiêu chuẩn

Phụ trách xử lý và báo cáo các sự cố về an toàn dự án

Nam, từ 27 tuổi trở lên, sức khoẻ tốt, có khả năng đi công tác

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành

Trên 3 năm kinh nghiệm quản lý thi công tổng thầu công trình xây lắp (cơ khí)

Có năng lực phán đoán, lên kế hoạch, thực thi, năng lực tổ chức, quản lý, điều phối

Khả năng giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng mối quan hệ tốt với chủ đầu tư

Mức lương: 27- 35 triệu VNĐ (thỏa thuận theo năng lực).

Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ.

Chính sách phúc lợi, thưởng lễ, tết và lương tháng 13 theo quy định công ty.

Phụ cấp cơm trưa 70K/ngày

Phụ cấp điện thoại 300k/tháng

Phụ cấp qua đêm tại hiện trường 100k/ngày

Phụ cấp con nhỏ 500k/bé/tháng với bé dưới 6 tuổi

Thưởng dự án

Hỗ trợ chỗ ở, đi lại

Cơ hội thăng tiến trong công việc..

