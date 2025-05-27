Tuyển Giám đốc dự án HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

Tuyển Giám đốc dự án HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
Ngày đăng tuyển: 27/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Giám đốc dự án

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Mức lương
22 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 142 Lê Duẩn, Khâm Thiên, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 22 - 27 Triệu

Lập kế hoạch và giám sát hoạt động vận hành toàn bộ dự án, đảm bảo hiệu quả và tuân thủ các quy định.
Quản lý và điều phối các nguồn lực (nhân sự, tài chính, vật chất) để tối ưu hóa hiệu quả hoạt động của dự án.
Đảm bảo chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
Phát triển và triển khai các chiến lược, quy trình vận hành mới nhằm cải thiện hiệu quả và năng suất.
Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các bộ phận, đưa ra các giải pháp khắc phục.
Phân tích dữ liệu vận hành, báo cáo kết quả và đưa ra đề xuất cải tiến.
Quản lý rủi ro và đảm bảo sự liên tục trong hoạt động.
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với các đối tác và nhà cung cấp.
Tham gia vào quá trình hoạch định chiến lược phát triển của dự án.
Quản lý ngân sách và chi phí vận hành dự án.

Với Mức Lương 22 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý, Giám đốc lĩnh vực có liên quan ưu tiên chuyên ngành báo chí.
Hiểu biết sâu rộng về các hoạt động vận hành, quản lý chuỗi cung ứng.
Kỹ năng lãnh đạo, quản lý đội ngũ, phân công công việc hiệu quả.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, ra quyết định nhanh chóng và chính xác.
Kỹ năng phân tích dữ liệu, báo cáo và trình bày.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xây dựng mối quan hệ tốt.
Thành thạo tin học văn phòng(Word, Excel, PowerPoint).
Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Có khả năng chịu áp lực cao và làm việc trong môi trường năng động.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan đến báo chí.

Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ...).
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.
Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 142 Lê Duẩn , Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-giam-doc-du-an-thu-nhap-22-27-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job360536
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đức Trung
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đức Trung
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 28/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP T2 HOLDING
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP T2 HOLDING
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Vinaconex Đầu tư
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 50 Triệu
Công ty CP XNK TNT Việt Nam - Chi Nhánh Hà Nội
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 12 - 50 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Perfect Companion Việt Nam
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ BẢO NGỌC
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Tuyển Nhân viên thiết kế 3D CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC WINDESIGN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Tuyển Tester CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY TNHH GEMCOMMERCE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 35 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Tuyển DevOps Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAVA META
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Tuyển Kiến trúc sư Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại An Phát Vinh
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 18 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Tuyển Chuyên viên đấu thầu Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Onsen Fuji
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 60 Triệu
Công ty TNHH Hiệp Thủy C&D
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 40 - 60 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đức Trung
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty TNHH Đức Trung
Hạn nộp: 20/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
Hạn nộp: 28/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Tuyển Giám đốc dự án Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM làm việc tại Đồng Nai thu nhập 15 - 2 USD
Chi Nhánh Công Ty TNHH MTV BCA - Thăng Long Tại TP.HCM
Hạn nộp: 17/07/2025
Đồng Nai Hồ Chí Minh Đã hết hạn 15 - 2 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
Hạn nộp: 18/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP T2 HOLDING
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CP T2 HOLDING làm việc tại Nghệ An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CP T2 HOLDING
Hạn nộp: 10/08/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PCCC TÂN LONG HẢI
Hạn nộp: 10/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AVSTAR
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc dự án Tập Đoàn FECON làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập Thỏa thuận Tập Đoàn FECON
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư KLB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1,500 - 3,000 USD Công Ty Cổ Phần FCE Việt Nam
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN WON HOMES
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera làm việc tại Hà Nội thu nhập 35 - 45 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Embera
35 - 45 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI SƠN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 USD CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KỸ THUẬT XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÁI SƠN
12 - 20 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TUTA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Alliance Construction & Fine Furniture làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Alliance Construction & Fine Furniture
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC DRAGON
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN TÀI SẢN SAO VÀNG HOLDINGS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án Alphanam Group làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Alphanam Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần VNT Invest Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 50 Triệu Công ty Cổ phần VNT Invest Group
20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG IMC VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Truyền thông & Thương mại HTC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giám đốc dự án HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 27 Triệu HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI VŨ PHONG
22 - 27 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN LANDGATE
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu Công ty TNHH Đức Trung
30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN LE BRUDER
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Giám đốc dự án VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VIỆN TÀI CHÍNH VI MÔ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm