Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 234 Ngô Tất Tố, Phường 22, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phụ trách điều phối và triển khai toàn bộ hoạt động kinh doanh liên quan đến dự án Vinhomes Green City.

Là đầu mối làm việc với Chủ đầu tư và các đối tác liên quan để cập nhật thông tin, chính sách và tài liệu dự án.

Lập kế hoạch bán hàng, phối hợp với các team kinh doanh, marketing để triển khai hiệu quả từng giai đoạn mở bán.

Quản lý đội ngũ tư vấn, đốc thúc tiến độ và kết quả kinh doanh theo mục tiêu được giao.

Xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình bán hàng, hỗ trợ tư vấn chốt giao dịch.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm triển khai kinh doanh các dự án bất động sản, đặc biệt là căn hộ trung tâm, căn hộ cao cấp

Am hiểu quy trình bán hàng BĐS, có kỹ năng xây dựng kế hoạch và quản lý đội nhóm.

Giao tiếp tốt, có khả năng làm việc với CĐT và đội ngũ bán hàng.

Tư duy chủ động, quyết liệt trong việc thúc đẩy kết quả kinh doanh.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 20 - 25 triệu đồng/tháng.

Tổng thu nhập: Lên đến 100 triệu đồng/tháng, bao gồm thưởng theo hiệu quả dự án.

Được hỗ trợ từ các phòng ban chuyên môn trong công ty.

Thưởng nóng, hoa hồng cao và cạnh tranh.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Các chế độ phúc lợi: Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, và các sự kiện nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN GI REALTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin