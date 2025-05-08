Tuyển Giám đốc dự án Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 101 Nguyễn Cơ Thạch – P. An Lợi Đông, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập kế hoạch và chiến lược phát triển dự án cao cấp:

- Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển các dự án bất động sản cao cấp của công ty, bao gồm các dự án căn hộ, biệt thự, penthouse và các sản phẩm bất động sản cao cấp khác.

- Đề xuất và triển khai các dự án phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.

- Phân tích, đánh giá tiềm năng các dự án và đưa ra kế hoạch dài hạn cho sự phát triển của công ty.

Báo cáo và đánh giá kết quả dự án:

- Báo cáo tiến độ, tình hình thực hiện dự án cho Ban Giám đốc.

- Đánh giá kết quả dự án sau khi hoàn thành và đưa ra những bài học kinh nghiệm cho các dự án sau.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Xây dựng, Bất động sản hoặc các ngành liên quan.

• Giới tính: Nữ

• Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong quản lý và phát triển dự án bất động sản, ưu tiên có kinh nghiệm trong các dự án cao cấp.

- Kinh nghiệm trong việc làm việc với các đối tác và nhà thầu trong ngành bất động sản.

• Kỹ năng:

o Kỹ năng lãnh đạo, quản lý nhóm và phát triển mối quan hệ đối tác mạnh mẽ.

o Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề.

o Kỹ năng quản lý tài chính, kiểm soát chi phí và theo dõi ngân sách dự án.

o Am hiểu về thị trường bất động sản cao cấp và các xu hướng phát triển trong ngành.

• Phẩm chất cá nhân:

o Khả năng làm việc dưới áp lực cao, chịu trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng hạn.

o Tính quyết đoán, sáng tạo, khả năng đưa ra các quyết định chiến lược và giải quyết vấn đề hiệu quả.

o Cẩn trọng, tỉ mỉ và khả năng tổ chức công việc tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR Thì Được Hưởng Những Gì

• Mức lương: Từ 15.000.000 đến 25.000.000 VNĐ/tháng (tuỳ theo năng lực và kinh nghiệm).

• Hoa hồng: Hưởng hoa hồng từ doanh thu dự án và các giao dịch thành công.

• Các chế độ phúc lợi: Bảo hiểm đầy đủ, thưởng theo hiệu quả công việc, các chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

• Cơ hội phát triển nghề nghiệp: Cơ hội thăng tiến, đào tạo nâng cao kỹ năng và kiến thức chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Địa Ốc PQR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.