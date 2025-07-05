Tuyển Giám đốc dự án Công ty TNHH Đức Trung làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu

Công ty TNHH Đức Trung
Ngày đăng tuyển: 05/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/07/2025
Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty TNHH Đức Trung

Mức lương
30 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 30 - 40 Triệu

1. Xây dựng chiến lược phát triển mô hình cho thuê và bảo trì thiết bị
Phân tích thị trường, xác định tiềm năng cho từng loại thiết bị theo từng phân khúc khách hàng.
Xây dựng mô hình dịch vụ trọn gói (gồm cho thuê – bảo trì – sửa chữa) theo dạng thuê bao định kỳ hoặc hợp đồng dài hạn.
Đề xuất danh mục thiết bị có thể triển khai theo hình thức thuê, tính toán thời hạn thu hồi vốn – tỷ suất lợi nhuận.
Tạo bộ tiêu chuẩn dịch vụ bảo hành, bảo trì, sửa chữa định kỳ cho từng nhóm thiết bị.
2. Tìm kiếm và phát triển mạng lưới khách hàng B2B
Tìm kiếm, tiếp cận và ký kết hợp đồng với các chuỗi nhà hàng – khách sạn – chung cư – phòng tập – tòa nhà văn phòng.
Xây dựng chính sách ưu đãi, gói dịch vụ linh hoạt theo từng nhóm khách hàng.
Phối hợp truyền thông dịch vụ đến đối tượng khách hàng qua các kênh hội nghị ngành, triển lãm thiết bị, hiệp hội quản lý tòa nhà…
3. Quản lý triển khai và vận hành dự án
Thiết lập quy trình cung cấp – vận hành – bảo trì thiết bị tại địa điểm của khách hàng.
Phối hợp đội ngũ kỹ thuật bảo trì xử lý sự cố nhanh chóng, bảo đảm chỉ số hài lòng (CSAT) và tỷ lệ tái ký hợp đồng.
Thiết lập hệ thống giám sát tiến độ, hiệu quả bảo trì từng hợp đồng thuê.
4. Chuẩn hóa sản phẩm dịch vụ & số hóa quản lý
Xây dựng thư viện hồ sơ sản phẩm – dịch vụ, mô hình hợp đồng mẫu.
Triển khai hệ thống phần mềm quản lý bảo trì thiết bị (hoặc tối ưu từ phần mềm hiện có) để quản lý lịch bảo trì, đội ngũ kỹ thuật, dữ liệu thiết bị.
Đề xuất đầu tư công cụ hỗ trợ theo dõi chất lượng dịch vụ (ứng dụng phản hồi khách hàng, QR đánh giá dịch vụ…).
5. Quản lý đội ngũ và phối hợp các bộ phận
Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ phát triển thị trường, triển khai dịch vụ.
Phối hợp với bộ phận kỹ thuật, hậu cần, tài chính, pháp lý để đảm bảo triển khai hợp đồng hiệu quả.
Tổ chức huấn luyện định kỳ về kỹ năng tư vấn khách hàng tổ chức và kỹ thuật dịch vụ.
6. Thực hiện báo cáo và cải tiến liên tục
Lập báo cáo đánh giá hiệu quả vận hành, tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, tỷ suất sinh lời từ từng gói dịch vụ.
Phân tích dữ liệu phản hồi để cải tiến quy trình và sản phẩm dịch vụ.
Đề xuất mở rộng dịch vụ ra các khu vực mới, thiết bị mới hoặc nhóm khách hàng mới.

Với Mức Lương 30 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kỹ thuật, Quản trị Công Nghiệp, Cơ điện lạnh hoặc các ngành liên quan.
Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong phát triển Kinh doanh B2B hoặc quản lý dự án dịch vụ. Ưu tiên ứng viên có nền tảng trong lĩnh vực cho thuê thiết bị; cho thuê tài chính/thuê mua tài sản; dịch vụ kỹ thuật – bảo trì – sửa chữa thiết bị; dịch vụ tòa nhà, thiết bị công nghiệp,…
Hiểu biết sâu về vòng đời thiết bị, quản lý hợp đồng thuê, bảo hành, vận hành kỹ thuật.
Tư duy chiến lược, nhạy bén thị trường, quyết đoán..
Có kinh nghiệm dẫn dắt, đào tạo và phát triển đội ngũ.
Thuyết phục khách hàng và đối tác hiệu quả, duy trì mối quan hệ tốt với các bên liên quan.

Tại Công ty TNHH Đức Trung Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 30 – 35 triệu; Thỏa thuận theo năng lực trong buổi trao đổi.
Thu nhập: Không giới hạn – Phụ thuộc vào kết quả phát triển thị trường và lợi nhuận từ dự án.
Thưởng doanh số, hiệu quả hợp đồng,…
Được mua các sản phẩm thể thao chính hãng với giá ưu đãi dành cho nhân sự của tập đoàn.
Được làm trong môi trường làm việc năng động, có cơ hội thăng tiến.
Thưởng tháng lương thứ 13, 12 ngày phép/1 năm, thưởng theo kết quả kinh doanh tháng/ cuối năm.
Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH theo quy định.
Được hưởng các chế độ phúc lợi: hiếu hỉ, sinh nhật CBNV, nghỉ mát, du xuân,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đức Trung

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 120 Nguyễn Thái Học, Ba Đình, Hà Nội.

