Tuyển Giám đốc dự án Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/06/2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Giám đốc dự án

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Giám đốc
Địa điểm làm việc

- Quảng Ninh: Tòa nhà Tập đoàn than, đường 25/4, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, Tp Hạ Long, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch dự án:
Xây dựng kế hoạch tổng thể và chi tiết: phạm vi, tiến độ, chi phí, nguồn lực.
Xác định các mốc quan trọng, điểm kiểm soát và chiến lược thực hiện.
Tổ chức và điều phối dự án:
Phân công công việc, điều phối các bộ phận liên quan.
Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý thông tin dự án.
Giám sát và kiểm soát:
Theo dõi tiến độ, chi phí, chất lượng và rủi ro dự án.
Cập nhật báo cáo định kỳ cho các bên liên quan.
Quản lý thay đổi và đảm bảo dự án đáp ứng các cam kết.
Quản lý rủi ro và chất lượng:
Thiết lập quy trình kiểm soát rủi ro, đánh giá và xử lý kịp thời.
Đảm bảo chất lượng sản phẩm giao cuối cùng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản trị dự án, Kỹ thuật, CNTT, Kinh tế, hoặc các ngành liên quan.
Có Chứng chỉ PMP (Project Management Professional).
Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý dự án ở vị trí tương đương.
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm xuất sắc.
Am hiểu công cụ quản lý dự án: MS Project, Jira, Trello, Asana, hoặc các phần mềm tương đương.
Khả năng làm việc dưới áp lực và quản lý nhiều dự án cùng lúc.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Tập đoàn INDEVCO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tổ 57, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

