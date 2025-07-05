Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Mức lương 22 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Giám đốc

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 199 Phạm Huy Thông, P6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

1. Thực hiện các CNNV chính của công tác QLDA

Quản lý chung dự án

Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường

Quản lý chất lượng

Quản lý an toàn

Quản lý chi phí

Quản lý Cung ứng

Quản lý nhân sự dự án

Quản lý rủi ro

Quản lý truyền thông.

2. Tìm kiếm dự án và chủ trì công tác đấu thầu các dự án cụ thể

Xây dựng kế hoạch tạo dựng mối quan hệ nhằm tìm kiếm dự án cho Công ty

Trực tiếp tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh cho Công ty

3. Khai thác và cải tiến hệ thống

Khai thác hiệu quả các công cụ hệ thống của Công ty gồm các hệ thống lưu trữ, email và các hệ thống khác

Đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban TGĐ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng DDCN, Xây dựng công trình giao thông hoặc các chuyên ngành liên quan; Đặc biệt chuyên ngành giao thông, hạ tầng kỹ thuật là một lợi thế;

Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ngành

Cẩn trọng, quyết đoán, nghiêm khắc, tinh thần trách nhiệm công việc cao.

Độ tuổi: Dưới 41 tuổi.

.Có khả năng xử lý song song nhiều vấn đề

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 22 – 30tr

Các chế độ phúc lợi (Team building, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.

Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO

