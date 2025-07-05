Tuyển Giám đốc dự án CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 22 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Giám đốc dự án Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
- Hồ Chí Minh: 199 Phạm Huy Thông, P6, Gò Vấp, Quận Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Giám đốc dự án Với Mức Lương 22 - 30 Triệu
1. Thực hiện các CNNV chính của công tác QLDA
Quản lý chung dự án
Quản lý tiến độ công việc thi công tại hiện trường
Quản lý chất lượng
Quản lý an toàn
Quản lý chi phí
Quản lý Cung ứng
Quản lý nhân sự dự án
Quản lý rủi ro
Quản lý truyền thông.
2. Tìm kiếm dự án và chủ trì công tác đấu thầu các dự án cụ thể
Xây dựng kế hoạch tạo dựng mối quan hệ nhằm tìm kiếm dự án cho Công ty
Trực tiếp tìm kiếm và phát triển các cơ hội kinh doanh cho Công ty
3. Khai thác và cải tiến hệ thống
Khai thác hiệu quả các công cụ hệ thống của Công ty gồm các hệ thống lưu trữ, email và các hệ thống khác
Đề xuất cải tiến, nâng cao chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban TGĐ
Với Mức Lương 22 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm ngành
Cẩn trọng, quyết đoán, nghiêm khắc, tinh thần trách nhiệm công việc cao.
Độ tuổi: Dưới 41 tuổi.
.Có khả năng xử lý song song nhiều vấn đề
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO Thì Được Hưởng Những Gì
Các chế độ phúc lợi (Team building, khám sức khỏe hàng năm, sinh nhật, hoạt động/sự kiện của Công ty,...) và BHXH theo quy định.
Cơ hội thăng tiến lên các vị trí cao hơn;
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HUDECO
