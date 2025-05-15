Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 65 Trịnh Công Sơn, phường Nhật Tân, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Quản lý, lưu trữ hồ sơ hành chính (Hồ sơ, giấy tờ văn bản hành chính: quyết định, văn bản đến, đi , thông báo, các hồ sơ khác…;

Quản lý và sử dụng con dấu (Giữ và bảo quản con dấu công ty và các dấu chức danh, xem xét các văn bản cần đóng dấu và đóng dấu);

Soạn thảo văn bản hành chính (Soạn thảo các loại văn bản liên quan đến bộ phận: thông báo, quyết định, quy trình, quy định,…);

Thực hiện các thủ tục hành chính (Phối hợp với pháp chế: rải thác , an toàn bức xạ, hiệu chuẩn máy móc hàng năm, mở rộng chuyên khoa (cơ sở vật chất), lập và nộp báo cáo theo định kỳ và báo cáo phát sinh theo yêu cầu của các cơ quan chức năng);

Quản lý và giám sát các công việc hành chính liên quan (Quản lý TTB và cơ sở vật chất, an toàn PCCC và vệ sinh);

Tổ chức các hoạt động nội bộ (Lập kế hoạch hoạt động chung: kế hoạch kiểm tra sức khoẻ định kỳ, kế hoạch làm việc, nghỉ Lễ Tết, du lịch hè, tất niên, khai xuân,… và thông báo cho các phòng ban và tổ chức thực hiện);

Tuyển dụng ;

Kiểm tra nội bộ phòng khám về việc tuân thủ các quy định;

Chuẩn bị, Tiếp các đoàn thanh kiểm tra của cơ quan nhà nước;

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

tuổi 22 - 30 tuổi, Tốt nghiệp chuyên ngành các chuyên ngành khác có liên quan;

Có kinh nghiệm từ 1 năm liên quan đến công việc hành chính;

Nhanh nhẹn, nhạy bén, kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt;

Tư duy logic, cởi mở và chủ động trong hành động

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương 9-11 triệu

Hỗ trợ đầy đủ thiết bị làm việc;

23 ngày nghỉ có lương (12 ngày phép/năm, 11 ngày nghỉ lễ theo Luật);

Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần;

Tham gia team building, đào tạo, du lịch hàng năm;

Thưởng Lễ, Tết… và các chế độ phúc lợi khác: Sinh nhật, ốm đau/tai nạn (nằm viện), cưới xin, sinh con. Phúc lợi dành cho người thân CBNV (tứ thân phụ mẫu; vợ hoặc chồng; con đẻ), trung thu, 1/6, 2/9, Noel...;

Hưởng chế độ BHXH, BHYT,... theo quy định Nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển các kỹ năng mềm, tích luỹ kinh nghiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG Y TẾ SAKURA

