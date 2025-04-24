Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
6 - 8 Triệu
Khác
Không yêu cầu
1 người
Không yêu cầu
Chưa cập nhật
- Hồ Chí Minh:
- Vinhomes Landmark 4, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu
Theo dõi và quản lý công nợ, thu chi nội bộ, giao dịch ngân hàng
Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cho công ty
Lập báo cáo bán hàng, công nợ định kỳ theo quy định
Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán liên quan đến phần hành mình phụ trách, đảm bảo đầy đủ, an toàn và bảo mật theo quy định
Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn
Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán
Kinh nghiệm: 06 tháng kinh nghiệm liên quan đến Kế toán;
Chấp nhận SV đang chờ bằng
Thành thạo tin học văn phòng
Cẩn thận, trung trực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài
Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương gross từ 6 triệu – 8 triệu /Tháng
Được đào tạo, học tập nâng cao trình độ.
Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.
Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM
