Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Vinhomes Landmark 4, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, Tp. HCM, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

Theo dõi và quản lý công nợ, thu chi nội bộ, giao dịch ngân hàng

Thực hiện các nghiệp vụ kế toán cho công ty

Lập báo cáo bán hàng, công nợ định kỳ theo quy định

Lưu trữ dữ liệu, sổ sách kế toán liên quan đến phần hành mình phụ trách, đảm bảo đầy đủ, an toàn và bảo mật theo quy định

Công việc cụ thể sẽ được trao đổi khi phỏng vấn

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành Kế toán – Tài chính, Kế toán – Kiểm toán

Kinh nghiệm: 06 tháng kinh nghiệm liên quan đến Kế toán;

Chấp nhận SV đang chờ bằng

Thành thạo tin học văn phòng

Cẩn thận, trung trực, nhanh nhẹn, có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, có thể làm việc độc lập và có nguyện vọng làm việc lâu dài

Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương gross từ 6 triệu – 8 triệu /Tháng

Được đào tạo, học tập nâng cao trình độ.

Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc.

Teambulding, YEP, quà tặng: Sinh nhật, hiếu hỉ...và nhiều chính sách đãi ngộ khác…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH RESORTS INTERNATIONAL VIET NAM

