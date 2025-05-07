Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại JobsGO Recruit
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Đường Khánh Bình 59, KP Bình Chánh Đông, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Triển khai đơn hàng cho phòng kế hoạch
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, tự tin giao tiếp
- Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
- Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương thử việc từ 10-12 triệu/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI