Tuyển Hành chính tổng hợp JobsGO Recruit làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 07/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/06/2025
JobsGO Recruit

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Đường Khánh Bình 59, KP Bình Chánh Đông, Tân Uyên, Bình Dương, Huyện Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Triển khai đơn hàng cho phòng kế hoạch

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có trách nhiệm, chịu được áp lực trong công việc, tự tin giao tiếp
- Ưu tiên biết Tiếng Anh hoặc Tiếng Trung

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc từ 10-12 triệu/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

