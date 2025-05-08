Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 11 Triệu

Mức lương 6 - 11 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 8, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, HN, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 11 Triệu

- Tìm người tiêu dùng có sử dụng sản phẩm/ dịch vụ theo yêu cầu

- Thu thập ý kiến, tìm hiểu thói quen tiêu dùng tại nhà của họ thông qua bảng câu hỏi có sẵn (KHÔNG TIẾP THỊ BÁN HÀNG)

- Tặng quà sau khi phỏng vấn thành công

Với Mức Lương 6 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Máy tính bảng/ Smartphone (Màn hình 5.5 Inch trở lên) hệ điều hành ANDROID

- Thời gian rảnh ít nhất 5 tiếng/ ngày phù hợp SINH VIÊN đang học/ ĐÃ tốt nghiệp

- KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, THUYẾT PHỤC NGƯỜI LẠ TỐT

- Có xe gắn máy và THÍCH đi thực địa

- Kiên nhẫn, trung thực, năng động

- Hoàn thành định mức được giao mỗi ngày.

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu: 6tr5 – 9tr5/ tháng

- Thời gian làm việc linh động

- Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến (Trưởng nhóm, Giám sát viên)

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Mở rộng mối quan hệ

- Phúc lợi cao (BH tai nạn 24/7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

