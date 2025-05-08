Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
Mức lương
6 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Tầng 8, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, HN, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 11 Triệu
- Tìm người tiêu dùng có sử dụng sản phẩm/ dịch vụ theo yêu cầu
- Thu thập ý kiến, tìm hiểu thói quen tiêu dùng tại nhà của họ thông qua bảng câu hỏi có sẵn (KHÔNG TIẾP THỊ BÁN HÀNG)
- Tặng quà sau khi phỏng vấn thành công
Với Mức Lương 6 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có Máy tính bảng/ Smartphone (Màn hình 5.5 Inch trở lên) hệ điều hành ANDROID
- Thời gian rảnh ít nhất 5 tiếng/ ngày phù hợp SINH VIÊN đang học/ ĐÃ tốt nghiệp
- KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, THUYẾT PHỤC NGƯỜI LẠ TỐT
- Có xe gắn máy và THÍCH đi thực địa
- Kiên nhẫn, trung thực, năng động
- Hoàn thành định mức được giao mỗi ngày.
Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập tối thiểu: 6tr5 – 9tr5/ tháng
- Thời gian làm việc linh động
- Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến (Trưởng nhóm, Giám sát viên)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Mở rộng mối quan hệ
- Phúc lợi cao (BH tai nạn 24/7)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo
