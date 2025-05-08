Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 11 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH MTV Cimigo làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 11 Triệu

Công ty TNHH MTV Cimigo
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công ty TNHH MTV Cimigo

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

Mức lương
6 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Tầng 8, tòa nhà 142 Lê Duẩn, Đống Đa, HN, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 6 - 11 Triệu

- Tìm người tiêu dùng có sử dụng sản phẩm/ dịch vụ theo yêu cầu
- Thu thập ý kiến, tìm hiểu thói quen tiêu dùng tại nhà của họ thông qua bảng câu hỏi có sẵn (KHÔNG TIẾP THỊ BÁN HÀNG)
- Tặng quà sau khi phỏng vấn thành công

Với Mức Lương 6 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có Máy tính bảng/ Smartphone (Màn hình 5.5 Inch trở lên) hệ điều hành ANDROID
- Thời gian rảnh ít nhất 5 tiếng/ ngày phù hợp SINH VIÊN đang học/ ĐÃ tốt nghiệp
- KHẢ NĂNG GIAO TIẾP, THUYẾT PHỤC NGƯỜI LẠ TỐT
- Có xe gắn máy và THÍCH đi thực địa
- Kiên nhẫn, trung thực, năng động
- Hoàn thành định mức được giao mỗi ngày.

Tại Công ty TNHH MTV Cimigo Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập tối thiểu: 6tr5 – 9tr5/ tháng
- Thời gian làm việc linh động
- Công việc ổn định, nhiều cơ hội thăng tiến (Trưởng nhóm, Giám sát viên)
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Mở rộng mối quan hệ
- Phúc lợi cao (BH tai nạn 24/7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Cimigo

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH MTV Cimigo

Công ty TNHH MTV Cimigo

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 217 Điện Biên Phủ, Phường 15, Bình Thạnh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

