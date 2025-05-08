Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Extendmax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - C01 - L18, An Vượng, P. Dương Nội, Q.Hà Đông, Tp. Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

- Hỗ trợ trưởng phòng soạn thảo các tài liệu theo biểu mẫu có sẵn và liên hệ với các cơ quan nhà nước để hỗ trợ nhà sản xuất nước ngoài, nhà nhập khẩu lớn thực hiện các thủ tục để đạt được các loại giấy chứng nhận (giấy phép con) tương ứng trong thời gian tiêu chuẩn.

- Phối hợp với nhà cung ứng làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa từ Việt Nam ra nước ngoài và từ nước ngoài vào Việt Nam cho các hãng sản xuất nước ngoài.

- Nghiên cứu các văn bản pháp quy có liên quan để cập nhật và tư vấn cho khách hàng khi có thay đổi về văn bản pháp quy đối với lĩnh vực hoạt động.

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tiếng Anh bắt buộc thành thào 4 kỹ năng;

- Năng động, giao tiếp tốt, cẩn thận, trách nhiệm và ham học hỏi;

- Tốt nghiệp đại học các ngành Luật, kinh tế, điện tử viễn thông, công nghệ thông tin, Logistic

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường.

Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: Từ 7.000.000đ- 12.000.000đ (sẽ trao đổi khi phỏng vấn);

- Thưởng KPI (hoàn thành công việc trong tháng): Từ 3.000.000đ – 7.000.000đ;

- Thưởng phát triển khách hàng mới: 10% ~ 15% doanh số phát sinh từ khách hàng mới (Khuyến khích không bắt buộc)

- Xét tăng lương: 2 lần/ 1 năm

- Phụ cấp: 700.000 VNĐ / tháng

- Chế độ Teambuiding tối thiểu 1 đến 2 lần / năm ( có thể đi trong nướchoặc nước ngoài), Quà Sinh Nhật, thưởng Lễ, Tết

- Được hưởng các quyền lợi như: Nghỉ phép, tham gia BHXH, BHYT, BHTN …theo quy định của Pháp Luật.

- Được đào tạo/hướng dẫn để hoàn thành công việc

- Thời gian làm việc: Từ Thứ Hai - Thứ Sáu (Buổi sáng: Từ 8h00 đến 12h00; Buổi chiều: Từ 13h30 đến 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Extendmax Việt Nam

