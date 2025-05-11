Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH NAVI FOODS làm việc tại Bình Định thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Định: Cụm công nghiệp Bồng Sơn, phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, Hoài Nhơn, Huyện Hoài Nhơn

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động kế toán của công ty.

Lập và phân tích các báo cáo tài chính, báo cáo thuế. Đảm bảo tuân thủ các quy định về kế toán, thuế.

Kiểm soát chi phí, quản lý dòng tiền.

Quản lý hồ sơ, tài liệu, hợp đồng lao động.

Thực hiện tính lương, khai báo BHXH, tuyển dụng của công ty.

Tổ chức các sự kiện, hội họp của công ty.

Thực hiện các công việc hành chính khác theo sự phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế toán trưởng hoặc tương đương.

Có kiến thức sâu rộng về kế toán, thuế, tài chính.

Có kỹ năng quản lý, tổ chức công việc tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.

Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán, tin học văn phòng.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ Kế toán trưởng..

Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi: từ 25 đến 35 tuổi.

Tại CÔNG TY TNHH NAVI FOODS Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định.

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NAVI FOODS

