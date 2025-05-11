Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: B17 - 17, vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đìn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Quản trị hợp đồng NCC, vệ sinh văn phòng, điện, nước...; Kiểm soát và đảm bảo thanh toán đúng đủ, kịp thời các chi phí hành chính Khối văn phòng và khối Cửa hàng hàng tháng

Quản lý tài sản, phối hợp với Phòng kế toán kiểm kê tài sản cố định tại văn phòng công ty và toàn hệ thống cửa hàng định kỳ hàng năm

Kiểm soát công tác cung ứng (mua sắm - cấp phát) vật tư, mua sắm tài sản, cấp phát công cụ, dụng cụ làm việc khối Văn phòng Công ty và mua sắm tài sản toàn hệ thống

Quản lý công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc trên toàn hệ thống cửa hàng & Văn phòng

Kiểm soát và hỗ trợ các thủ tục cho CBNV đi công tác

Tổ chức thực hiện các công tác hậu cần cho các Event, sự kiện nội bộ của Công ty Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu ứng viên Yêu cầu: Trình độ học vấn: Có trình độ Cao đẳng trở lên chuyên ngành Kinh doanh, Luật, Kế toán, Hành chính văn phòng... hoặc tương đương

Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý hành chính hoặc 3 năm trở lên ở vị trí Hành chính tổng hợp/ Mua sắm/ Kế toán tài sản…

Có khả năng bao quát, quản trị công việc hành chính tốt;

Tư duy giải quyết vấn đề tốt.

Kỹ năng: Có kiến thức về: Quản lý tài sản, mua sắm CCDC, Tài sản, TTBVP… Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản

Giao tiếp tốt, mềm dẻo trong các mối quan hệ với các phòng ban liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm

Chủ động, nhạy bén, phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh

Cầu thị, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì

Lương Upto 16 triệu

Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs

Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm

Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty

Hỗ trợ chi phí ăn trưa, thưởng chuyên cần (780.000đ/ tháng)

Thưởng thâm niên, nhân viên có thành tích tốt

Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.

Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.

Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.

Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Được cung cấp đầy đủ máy tính và thiết bị làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO

