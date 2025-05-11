Tuyển Hành chính tổng hợp CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
- Hà Nội: B17
- 17, vinhome Gardenia, Hàm Nghi, Mỹ Đìn, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Quản trị hợp đồng NCC, vệ sinh văn phòng, điện, nước...; Kiểm soát và đảm bảo thanh toán đúng đủ, kịp thời các chi phí hành chính Khối văn phòng và khối Cửa hàng hàng tháng
Quản lý tài sản, phối hợp với Phòng kế toán kiểm kê tài sản cố định tại văn phòng công ty và toàn hệ thống cửa hàng định kỳ hàng năm
Kiểm soát công tác cung ứng (mua sắm - cấp phát) vật tư, mua sắm tài sản, cấp phát công cụ, dụng cụ làm việc khối Văn phòng Công ty và mua sắm tài sản toàn hệ thống
Quản lý công tác bảo hành, bảo trì, sửa chữa trang thiết bị, công cụ dụng cụ làm việc trên toàn hệ thống cửa hàng & Văn phòng
Kiểm soát và hỗ trợ các thủ tục cho CBNV đi công tác
Tổ chức thực hiện các công tác hậu cần cho các Event, sự kiện nội bộ của Công ty Thực hiện các công việc khác theo phân công của Trưởng phòng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu từ 01 năm kinh nghiệm vị trí Quản lý hành chính hoặc 3 năm trở lên ở vị trí Hành chính tổng hợp/ Mua sắm/ Kế toán tài sản…
Có khả năng bao quát, quản trị công việc hành chính tốt;
Tư duy giải quyết vấn đề tốt.
Kỹ năng: Có kiến thức về: Quản lý tài sản, mua sắm CCDC, Tài sản, TTBVP… Kỹ năng soạn thảo và ban hành văn bản
Giao tiếp tốt, mềm dẻo trong các mối quan hệ với các phòng ban liên quan, các đơn vị cung cấp dịch vụ
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm
Chủ động, nhạy bén, phản ứng nhanh với các tình huống phát sinh
Cầu thị, nhanh nhẹn, có trách nhiệm trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lương tháng 13 + Thưởng KPIs
Thưởng hiệu quả sản xuất kinh doanh hằng năm
Thưởng lễ/tết/sinh nhật, hiếu/hỉ, ngày thành lập công ty
Hỗ trợ chi phí ăn trưa, thưởng chuyên cần (780.000đ/ tháng)
Thưởng thâm niên, nhân viên có thành tích tốt
Được khám sức khỏe định kỳ 01 lần/năm.
Được tham gia các khóa đào tạo và huấn luyện của công ty.
Du lịch trong nước và nước ngoài: 2 lần/năm.
Tham gia các chương trình Teambuilding do công ty tổ chức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, sáng tạo, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Được cung cấp đầy đủ máy tính và thiết bị làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THỜI TRANG GB GIA BẢO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
