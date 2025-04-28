Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 100 Triệu

Tuyển Hành chính tổng hợp Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 100 Triệu

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 28/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/05/2025
Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Mức lương
5 - 100 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- 108 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 5 - 100 Triệu

- Thực hiện nghiệp vụ lưu ký: nhận hồ sơ từ khách hàng, xử lý hồ sơ giấy nộp VSD và tác nghiệp trên phần mềm lưu ký ví dụ mở tài khoản lưu ký, xin cấp trading code, lưu ký chứng khoán...
- Hướng dẫn và thực hiện mở, đóng tài khoản lưu ký cho khách hàng
- Thực hiện thanh toán các giao dịch mua/bán chứng khoán: xác nhận số dư tiền/chứng khoán với Công ty chứng khoán, đối chiếu và xác nhận kết quả giao dịch, thanh toán giao dịch khớp lệnh theo quy định
- Thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán cho khách hàng: theo dõi, đối chiếu số dư, chốt danh sách thực hiện quyền với Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), thực hiện phân bổ quyền cho khách hàng.
- Thực hiện đối chiếu số dư chứng khoán của Ngân hàng với số dư chứng khoán ghi nhận tại VSD theo từng khách hàng và từng loại chứng khoán.
- Thực hiện lưu ký chứng quyền.
- Tiếp nhận, giải đáp, xử lý kịp thời các yêu cầu và các phản hồi của khách hàng liên quan đến nghiệp vụ lưu ký
- Quản lý, lưu trữ và bàn giao hồ sơ lưu ký của Khách hàng

Với Mức Lương 5 - 100 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Trình độ chuyên môn:
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, ngân hàng, kiểm toán hoặc chuyên ngành liên quan tại các trường đại học trong và ngoài nước;
- Có kiến thức và am hiểu về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, các quy định của chung pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ Đầu Tư,
- Chứng chỉ nghiệp vụ lưu ký do VSD cấp;
- Ưu tiên ứng viên có các chứng chỉ sau:
+ Chứng chỉ pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; và
+ Chứng chỉ cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán; hoặc đã có chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán hoặc chứng chỉ quốc tế về phân tích đầu tư chứng khoán CFA từ bậc I trở lên, CIIA từ bậc I trở lên; hoặc chứng chỉ hành nghề kinh doanh chứng khoán cấp tại các quốc gia là thành viên của Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD); và/hoặc
+ Chứng chỉ kế toán, hoặc chứng chỉ kế toán trưởng, hoặc kiểm toán, hoặc đã có các chứng chỉ quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán ACCA, CPA, CA (Chartered Accountants), ACA (Associate Chartered Accountants).
2. Trình độ ngoại ngữ, tin học:
- Tiếng Anh thành thạo (IELTS 6.0 hoặc tương đương), giao tiếp và đọc hiểu được các tài liệu liên quan.
- Sử dụng thành thạo phần mềm nghiệp vụ lưu ký.
- Thành thạo tin học văn phòng
3. Kinh nghiệm công tác:
- Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ chứng khoản (lưu ký chứng khoán, quản lý quỹ..). Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại bộ phận Ngân hàng lưu ký và giám sát tại câc Ngân hàng.
II. Yêu cầu về kỹ năng và phẩm chất cá nhân
- Có tư duy logic, sáng tạo, kỹ năng tổng hợp, bao quát tốt.
- Khả năng phối hợp, tổ chức hoạt động nhóm hiệu quả
- Kỹ năng giao tiếp tốt.
- Trung thực, cẩn thận, khách quan, có tinh thần đoàn kết, phối hợp
- Cẩn trọng trong công việc, Có trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác.
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
III. Các tiêu chí ưu tiên:
- Ưu tiên kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực Dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị Quỹ tại các ngân hàng lớn trong nước và nước ngoài; hoặc tại các công ty kiểm toán hàng đầu VN, các Công ty Quản lý Quỹ và các Quỹ đầu tư.
- Có hiểu biết về sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đặc thù hoạt động của các ĐCTC dựa trên kinh nghiệm công tác./.

Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc thân thiện
- Lương thưởng hấp dẫn
- Được quyền tham gia chương trình vay ưu đãi của Ngân hàng dành cho các cán bộ nhân viên
- Được tham gia các chương trình đào tạo của Ngân hàng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 108 Trần Hưng Đạo, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

