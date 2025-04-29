Tuyển Hành chính tổng hợp Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lô 3 - 14 đường CN1, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh,Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

Nhận đơn đặt hàng từ các phòng ban, đối tác.

Nhậpđơn hàng trên hệ thống, xử lý các số liệutrênphần mềm về sản phẩm, số lương, giá tiền, VAT, thành tiền,... và xuất ra đơn hàng hoàn chỉnh.

Giao cho bộ phận giao hàng, theo dõi và xử lý các trường hợp phát sinh trong quá trình giao nhận

Kiểm tra lại đơn, in và kẹp đơn hàng.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp quản lý.

Với Mức Lương 8 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng, Đại học .

Thành thạo tin học văn phòng, đặc biệt là excel, có thể ứng dụng và sử dụng các hàm cơ bản.

Cẩn thận, chăm chỉ, trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo.

Kỹ năng xử lý số liệu, giao tiếp và xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến Thì Được Hưởng Những Gì

ThưởngLễ,tết, du lịch,sinh nhật, đồngphục, khám sứckhỏeđịnh kỳ,…

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định.

Môitrườnglàm việcnăngđộngvới độingũ laođộngcó nhiều kinh nghiệm,chuyênnghiệp trong lĩnh vực FMCG.

Đượccôngtytổ chứcđào tạo bài bảnđểnângcao kiến thức, nghiệp vụ vàchuyênmôn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phân Phối Tiên Tiến

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.