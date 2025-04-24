Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Mức lương 30 - 45 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp

- Hiểu rõ sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, phiên dịch đi họp kinh doanh và hỗ trợ về mặt bán hàng.

- Biên dịch tài liệu tiếng Nhật và tiếng Anh sang tiếng Việt.

- Chuẩn bị tài liệu thuyết trình bằng tiếng Việt.

- Thực hiện thuyết trình giải thích về sản phẩm nhập khẩu bằng tiếng Việt. Lên kế hoạch bán hàng, đàm phán và phối hợp với các công ty quảng cáo.

- Đi công tác nước ngoài (Nhật Bản, Indonesia và các nước khác).

- Quản lý hàng tồn kho và lợi nhuận.

- Thực hiện chương trình khuyến mãi với khách hàng.

- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc người Nhật giao.

*Về cơ bản, họ sẽ giao cho bạn quản lý từ việc bán sản phẩm đến thu nợ.

Yêu Cầu Công Việc

- Bằng cử nhân.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SALES HOẶC MARKETING trong ngành Mỹ phẩm hoặc FMCG.

- Hiểu biết về các nhiệm vụ Xuất nhập khẩu.

- Có kinh nghiệm dày dặn trong việc mở rộng khách hàng mới.

- Có động lực làm việc tại công ty khởi nghiệp.

- Tiếng Nhật: N2 Trung cấp HOẶC Tiếng Anh giao tiếp tốt

Quyền Lợi Được Hưởng

- Thưởng tháng 13

- Tăng lương

- Nghỉ phép năm (12 ngày)

- Phí đi lại (200K/tháng)

- Phụ cấp làm thêm giờ

- Khu vực đỗ xe

- Sẽ được cung cấp máy tính xách tay

- Chuyến đi công ty

