Tuyển Hành chính tổng hợp Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 45 Triệu

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/05/2025
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Hành chính tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính tổng hợp Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Mức lương
30 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Hành chính tổng hợp Với Mức Lương 30 - 45 Triệu

- Hiểu rõ sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản, phiên dịch đi họp kinh doanh và hỗ trợ về mặt bán hàng.
- Biên dịch tài liệu tiếng Nhật và tiếng Anh sang tiếng Việt.
- Chuẩn bị tài liệu thuyết trình bằng tiếng Việt.
- Thực hiện thuyết trình giải thích về sản phẩm nhập khẩu bằng tiếng Việt. Lên kế hoạch bán hàng, đàm phán và phối hợp với các công ty quảng cáo.
- Đi công tác nước ngoài (Nhật Bản, Indonesia và các nước khác).
- Quản lý hàng tồn kho và lợi nhuận.
- Thực hiện chương trình khuyến mãi với khách hàng.
- Các nhiệm vụ khác do Giám đốc người Nhật giao.
*Về cơ bản, họ sẽ giao cho bạn quản lý từ việc bán sản phẩm đến thu nợ.

Với Mức Lương 30 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân.
- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực SALES HOẶC MARKETING trong ngành Mỹ phẩm hoặc FMCG.
- Hiểu biết về các nhiệm vụ Xuất nhập khẩu.
- Có kinh nghiệm dày dặn trong việc mở rộng khách hàng mới.
- Có động lực làm việc tại công ty khởi nghiệp.
- Tiếng Nhật: N2 Trung cấp HOẶC Tiếng Anh giao tiếp tốt

Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng tháng 13
- Tăng lương
- Nghỉ phép năm (12 ngày)
- Phí đi lại (200K/tháng)
- Phụ cấp làm thêm giờ
- Khu vực đỗ xe
- Sẽ được cung cấp máy tính xách tay
- Chuyến đi công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 704 Zen Plaza, 56 Nguyen Trai St, Dist1, Ho Chi Minh City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

