Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/12/2024
Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Kiểm tra bộ chứng từ xuất nhập khẩu (INV, P/L, HD, C/O..), kiểm tra HS code, lên tờ khai Hải Quan (Loại hình: Kinh Doanh, SXXK, Gia công...), làm C/O, Phyto..
- Thực hiện các hoạt động khai báo trên phần mềm hải quan; Thông thạo phần mềm VNASS, phần mềm khai báo C/O điện tử, đăng ký Kiểm dịch.
- Liên hệ với hãng tàu để nhận thông báo hàng đến, kiểm tra phí lưu cont, bãi liên quan đến lô hàng.
- Theo dõi lô hàng và kết hợp bộ phận liên quan, từ lúc mở tờ khai đến lúc giao hàng đến kho của khách hàng hay đến cảng xuất.
- Nhập chi phí lên quan đến lô hàng, làm Debit Note gửi khách hàng.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm chứng từ TTHQ.
- Có kinh nghiệm chuyên môn về lĩnh vực giao nhận hàng hóa, thông thạo các điều kiện giám sát hải quan và quy trình nghiệp vụ khai báo hải quan xuất nhập khẩu hàng hoá.
- Nhanh nhẹn, có tinh thần cầu tiến, học hỏi, năng động, nhiệt tình
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên;
- Có kiến thức về kiểm tra và làm C/O (ưu tiên)

Tại CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Phép năm, BHXH, lương tháng 13;
- Hồng bao sinh nhật, lễ Tết;
- Khám sức khoẻ định kỳ;
- Chế độ khác theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHASEN LOGISTICS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 07, số 506 Nguyễn Đình Chiểu F4 Q3 TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

