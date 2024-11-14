Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Khai báo hải quan và kiểm dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tòa nhà Trực Thăng Miền Trung, đường Nguyễn Văn Linh, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị các thủ tục, chứng từ cần thiết cho hoạt động xuất – nhập khẩu (hợp đồng, hóa đơn, vận đơn, xin cấp C/O, xin đăng ký chất lượng sản phẩm, khai báo hóa chất, hun trùng...);
Kiểm tra Hs code hàng hóa; Kiểm tra chính sách nhập khẩu của hàng hóa;
Khai báo Hải quan trên phần mềm Hải quan (E-CUS, VNACCS/VCIS);
Chịu trách nhiệm cho tất cả các quy trình xuất nhập khẩu như lập hồ sơ hải quan, sắp xếp lịch xếp dỡ container...;
Giao dịch và liên hệ với các nhà cung cấp và khách hàng về lịch chuyển hàng và giao nhận hàng;
Thu thập thông tin khách hàng và xu hướng thị trường, xu hướng nhu cầu liên quan đến dịch vụ của công ty;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và định hướng của trưởng bộ phận, giám đốc chi nhánh.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên tiếng Anh khá;
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm khai báo hải quan cho công ty Forwarder;
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành Kinh Tế, Kinh Tế Đối Ngoại, Ngoại thương,...;
Có định hướng rõ ràng và mong muốn gắn bó lâu dài với ngành Logistics.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh;
Đảm bảo đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo luật Việt Nam; ngoài ra có bảo hiểm tai nạn 24/24, bảo hiểm sức khỏe;
Thưởng các dịp lễ, lương tháng 13, thưởng Tết, sinh nhật bản thân, sinh nhật công ty...;
Phụ cấp cơm trưa, điện thoại, đồng phục + các chế độ phụ cấp theo vị trí;
Hoạt động teambuilding, du lịch nghỉ mát hằng năm và các hoạt động văn hóa tập thể khác;
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm;
Hoạt động đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HẢI HÀNG KHÔNG CON CÁ HEO

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

