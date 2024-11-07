Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Bạch Đằng, phường Thanh Lương, Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận & kiểm tra chứng từ của khách hàng, chuẩn bị hồ sơ chứng từ XNK và thực hiện thủ tục kê khai hải quan cho các lô hàng.

- Làm thủ tục khai báo hải quan các lô hàng.

- Chuẩn bị hồ sơ xin CO, kiểm dịch, các giấy phép con, các loại Kiểm tra chuyên ngành... phục vụ cho việc khai báo hải quan

- Hỗ trợ nhân viên kinh doanh, khai thác... để kịp tiến độ giao hàng.

- Liên hệ với Hãng tàu, đối tác và các văn phòng nước ngoài để giải quyết công việc khi cần thiết.

- Theo dõi, kiểm tra, lập hồ sơ thanh toán, trình duyệt thanh toán cho các đối tác

- Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành liên quan.

- Kinh nghiệm: có ít nhất 01 năm kinh nghiệm khai báo hải quan hàng xuất nhập khẩu.

- Tiếng Anh tốt.

- Thành thạo Tin học văn phòng.

- Tác phong nhanh nhẹn, làm việc, ôn hoà, siêng năng, chăm chỉ, không ngại khó, ham học hỏi, tự giác, cẩn thận và gọn gàng.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: 10-14 triệu/ tháng + hỗ trợ bữa ăn.

- Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định sau khi ký HĐLĐ chính thức.

- Chế độ nghỉ ngơi (Nghỉ phép năm, nghỉ lễ tết ...) theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

- Các chế độ đãi ngộ, quyền lợi khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Tổng công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin