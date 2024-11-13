Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company
- Hưng Yên: Mỹ Hào
Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Phân loại hàng hóa theo hệ thống mã hóa thuế quan.
Kiểm tra thông tin hàng hoá để đảm bảo tuân thủ các quy định.
Chuẩn bị và xử lý chứng từ xuất nhập khẩu theo quy định, luật pháp hoặc thủ tục hải quan.
Phối hợp với bên hậu cần và chuyên viên xuất nhập khẩu.
Liên tục cập nhật các thay đổi trong luật hoặc quy định xuất nhập khẩu.
Thành thạo trong soạn thảo các tài liệu bao gồm hóa đơn hải quan, chứng nhận xuất xứ và chứng từ kiểm soát hàng hóa.
Tư vấn cho công ty về vấn đề thủ tục hải quan, các hạn chế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, yêu cầu bảo hiểm, hạn ngạch hoặc các vấn đề liên quan đến hải quan khác.
Trao đổi với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện thông quan hàng hoá thuận lợi qua hải quan.
Thực hiện thông quan tại hải quan.
Chuẩn bị giấy tờ để giải quyết các tình huống phát sinh.
Thực hiện các công việc khách theo sự sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương
Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm
Nắm rõ các thông tư, nghị định, các quy định có liên quan
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Đóng bảo hiểm full lương.
Bảo hiểm chăm sóc khỏe Bảo Việt.
Lương T13 cố định và thưởng performance.
Ngày phép, tăng lương định kì, khám sức khỏe định kì, các hoạt động gắn kết nhân sự (Company trip, family day, sporting day, ...).
Chương trình đào tạo, chế độ thăng tiến.
Chế độ công đoàn các ngày lễ, Tết.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
