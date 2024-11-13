Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Mỹ Hào

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Phân loại hàng hóa theo hệ thống mã hóa thuế quan.

Kiểm tra thông tin hàng hoá để đảm bảo tuân thủ các quy định.

Chuẩn bị và xử lý chứng từ xuất nhập khẩu theo quy định, luật pháp hoặc thủ tục hải quan.

Phối hợp với bên hậu cần và chuyên viên xuất nhập khẩu.

Liên tục cập nhật các thay đổi trong luật hoặc quy định xuất nhập khẩu.

Thành thạo trong soạn thảo các tài liệu bao gồm hóa đơn hải quan, chứng nhận xuất xứ và chứng từ kiểm soát hàng hóa.

Tư vấn cho công ty về vấn đề thủ tục hải quan, các hạn chế trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, yêu cầu bảo hiểm, hạn ngạch hoặc các vấn đề liên quan đến hải quan khác.

Trao đổi với các cơ quan chức năng để tạo điều kiện thông quan hàng hoá thuận lợi qua hải quan.

Thực hiện thông quan tại hải quan.

Chuẩn bị giấy tờ để giải quyết các tình huống phát sinh.

Thực hiện các công việc khách theo sự sắp xếp của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tương đương

Trung thực, chăm chỉ, có trách nhiệm

Nắm rõ các thông tư, nghị định, các quy định có liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc hưởng 100% lương chính thức.

Đóng bảo hiểm full lương.

Bảo hiểm chăm sóc khỏe Bảo Việt.

Lương T13 cố định và thưởng performance.

Ngày phép, tăng lương định kì, khám sức khỏe định kì, các hoạt động gắn kết nhân sự (Company trip, family day, sporting day, ...).

Chương trình đào tạo, chế độ thăng tiến.

Chế độ công đoàn các ngày lễ, Tết.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VÀ VẬN CHUYỂN IN DO TRẦN – CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin