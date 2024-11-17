Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Mức lương
9 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa Kinh Đô

- 292 Tây Sơn, Đống Đa

1. Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu
- Tiếp nhận chứng từ từ phía khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ
- Theo dõi tiến độ thông quan với đội hiện trường
2. Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa, Xin GP XNK cho các loại hàng hóa đặc biệt
- Kiểm tra thủ tục chuyên ngành nếu có của mặt hàng xuất nhập khẩu
- Thực hiện thủ tục chuyên ngành nếu khách hàng yêu cầu (đăng ký KTCL, xin GP XNK...)
- Theo dõi việc hoàn thiện và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan chuyên ngành liên quan
3. Theo dõi tiến độ thông quan, xuất khẩu / nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu
Phối hợp bộ phận trucking theo dõi tiến độ giao hàng
- Theo dõi tiến độ thông quan với đội hiện trường
- Kết hợp cùng đội hiện trường và khách hàng xử lý tình huống phát sinh
4. Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ
- Nhập chi phí trả các bên liên quan trên phần mềm nội bộ (nếu cần)
5. Tư vấn khách hàng / sale về măt nghiệp vụ và chi phí khi có yêu cầu
- Kiểm tra thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng nếu khách hàng và sale cần tư vấn

- Lương thỏa thuận theo cấp bậc và chuyên môn thực tế ( chi tiết trao đổi trong buổi pv)
Thưởng cuối năm: lương 13 và các thưởng theo hiệu quả kinh doanh
Đóng BHXH đầy đủ theo quy định, BHSK, khám sức khỏe định kỳ hàng năm cho nhân viên
Thưởng các ngày lễ ( 8/3, 30/4, 02/09, sinh nhật, thai sản,...)
Đào tạo chuyên môn công việc
Các hoạt động ngoại khóa, team building hàng năm, sinh nhật công ty, YEP/Du Xuân...

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tần 11 tòa mipec- 229 tây sơn- đống đa- hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

