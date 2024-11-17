Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Phim Chính Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

1. Phụ trách truyền tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu

- Tiếp nhận chứng từ từ phía khách hàng, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ

- Theo dõi tiến độ thông quan với đội hiện trường

2. Đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa, Xin GP XNK cho các loại hàng hóa đặc biệt

- Kiểm tra thủ tục chuyên ngành nếu có của mặt hàng xuất nhập khẩu

- Thực hiện thủ tục chuyên ngành nếu khách hàng yêu cầu (đăng ký KTCL, xin GP XNK...)

- Theo dõi việc hoàn thiện và trả kết quả kiểm tra chuyên ngành cho cơ quan hải quan hoặc cơ quan chuyên ngành liên quan

3. Theo dõi tiến độ thông quan, xuất khẩu / nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu

Phối hợp bộ phận trucking theo dõi tiến độ giao hàng

- Kết hợp cùng đội hiện trường và khách hàng xử lý tình huống phát sinh

4. Hoàn thiện nhập chi phí trả các bên liên quan để close file trên hệ thống nội bộ

- Nhập chi phí trả các bên liên quan trên phần mềm nội bộ (nếu cần)

5. Tư vấn khách hàng / sale về măt nghiệp vụ và chi phí khi có yêu cầu

- Kiểm tra thủ tục hải quan, chính sách mặt hàng nếu khách hàng và sale cần tư vấn