Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Voltrans Logistics co., Ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Voltrans Logistics co., Ltd
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Voltrans Logistics co., Ltd

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại Voltrans Logistics co., Ltd

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 174/13 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TPHCM, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

-Kiểm tra bộ chứng từ hoàn thiện cho lô hàng xuất nhập khẩu và tư vấn khách hàng theo úng luật, quy định: thuế suất, HS Code, thủ tục theo thông tư, nghị định chuyên ngành.
- Truyền tờ khai hải quan và khai báo hải quan điện tử trên phần mềm hải quan ECUS VNACCS, làm thủ tục thông quan các chi cục.
- Khai báo và chuẩn bị hồ sơ kiểm dịch thực vật, động vật.
- Chuẩn bị hồ sơ và làm thủ tục kiểm tra chuyên ngành các loại hàng khác.
- Chuẩn bị bộ chứng từ thanh khoản, hoàn thuế, không thu thuế.
- Cập nhật thông tin về tiến độ của các lô hàng nhập khẩu cho khách hàng,
- Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm thủ tục hải quan.
- Báo khách hàng đã xong thủ tục hải quan và gửi tờ khai thông quan cho khách.
- Phối hợp với bộ phận OPS để lên kế hoạch giao hàng cho khách.
- Làm báo cáo về số lượng hàng, vấn đề phát sinh trong team hàng tuần.
- Nhập chi phí của lô hàng lên phần mềm của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 23 tuổi trở lên.
- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Logistics, XNK, hải quan, kinh doanh quốc tế,.... hoặc các ngành khác có liên quan.
- Kinh nghiệm từ 1 năm tại vị trí tương đương và sử dụng phần mềm khai báo Hải quan điện tử VNACCS.
- Có khả năng giao tiếp và làm việc với khách hàng tốt, khả năng chịu áp lực và quản lý thời gian.
- Tính cách cẩn thận chính xác, niềm nở trong giao tiếp.
- Có Chứng chỉ khai hải quan là một lợi thế lớn.

Tại Voltrans Logistics co., Ltd Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương + Lương tháng 13.
- Các quyền lợi khác đầy đủ theo Bộ luật lao động như: BHXH, BHYT, BHTN,...
- Du lịch, dã ngoại, outing, chế độ phúc lợi đầy đủ cho người lao động (sinh nhật, hiếu hỉ, thưởng các ngày lễ lớn trong năm,..).
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có quy trình làm việc rõ ràng, sử dụng các phần mềm công nghệ để xử lý công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Voltrans Logistics co., Ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Voltrans Logistics co., Ltd

Voltrans Logistics co., Ltd

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 174/13 Điện Biên Phủ, P.17, Q. Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh

