Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company
- Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Thăng Long A1 (7 tầng), chợ Bầu, Đường Tây cao tốc, Kim Chung, Đông Anh
Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị các chứng từ hàng hải liên quan cho các lô hàng xuất, nhập khẩu.
Liên hệ với khách hàng, đại lý, các hãng vận chuyển (đường biển, hàng không)
Truyền khai hải quan điện tử
Theo dõi tiến độ làm hàng và, giải quyết các vấn đề phát sinh cho đến khi hoàn tất việc giao hàng cho khách
Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu
Hoàn tất việc Báo Cáo và lưu trữ hồ sơ
Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
- Sử dụng thành thạo phần mềm khai quan VNACCS_VCIS,
- Khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm
Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết theo chính sách của Công ty
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
- Mua bảo hiểm tai nạn theo chính sách chung
- Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
