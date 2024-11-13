Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 7, Tòa nhà Thăng Long A1 (7 tầng), chợ Bầu, Đường Tây cao tốc, Kim Chung, Đông Anh

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị các chứng từ hàng hải liên quan cho các lô hàng xuất, nhập khẩu.

Liên hệ với khách hàng, đại lý, các hãng vận chuyển (đường biển, hàng không)

Truyền khai hải quan điện tử

Theo dõi tiến độ làm hàng và, giải quyết các vấn đề phát sinh cho đến khi hoàn tất việc giao hàng cho khách

Phối hợp với các phòng ban khác đảm bảo công việc được thực hiện theo đúng yêu cầu

Hoàn tất việc Báo Cáo và lưu trữ hồ sơ

Chi tiết trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường Cao đẳng - Đại học chuyên ngành Hải quan, Kinh tế, Thương mại

- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

- Sử dụng thành thạo phần mềm khai quan VNACCS_VCIS,

- Khả năng giao tiếp tốt, nhiệt tình với công việc, có tinh thần trách nhiệm, tinh thần làm việc nhóm

Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương thỏa thuận

- Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ, Tết theo chính sách của Công ty

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

- Mua bảo hiểm tai nạn theo chính sách chung

- Các chế độ khác theo chính sách của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Vinh Vân Minh Vân tại Hà Nội Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin