Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty cổ phần TĐP Vina làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty cổ phần TĐP Vina
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/12/2024
Công ty cổ phần TĐP Vina

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại Công ty cổ phần TĐP Vina

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: Tân Hồng, Từ Sơn

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

- Chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để kê khai hải quan
- Nhận hồ sơ từ khách hàng- Kiểm tra hồ sơ, xác nhận với khách hàng về việc điều chỉnh (nếu có)
- Gửi hồ sơ cho khách hàng để ký, đóng dấu và thu lại hồ sơ/ Kê khai hải quan
- Kiểm tra chứng từ, tra HS code
- Truyền tờ khai hải quan điện tử (sử dụng phần mềm ECUS - VNACCS)
- Trình hồ sơ đến hải quan để hoàn tất các thủ tục kê khai hải quan
- Thực hiện các thủ tục chứng từ Hải quan theo quy định, xin các loại giấy phép liên quan đến lô hàng.
- Xử lý việc giao nhận hàng hóa nhanh chóng theo yêu cầu của Khách hàng.
- Tham gia giải quyết các tình huống phát sinh trong việc giao nhận hàng hóa theo yêu cầu của khách hàng.
- Các công việc khác có liên quan đến nhiệm vụ làm chứng từ khai hải quan.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các chuyên ngành liên quan đến Logistics, vận tải, xuất nhập khẩu, thương mại quốc tế...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực khai báo hải quan
Am hiểu về các loại hình xuất nhập khẩu của doanh nghiệp
Thật thà, chăm chỉ, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên đã từng làm vị trí tương đương trong các công ty tại KCN hoặc tại các công ty forwarder

Tại Công ty cổ phần TĐP Vina Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: được thoả thuận theo năng lực
Được làm việc trong môi trường năng động, công ty đang phát triển rất nhanh
Cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn
Lương, thưởng, bảo hiểm đầy đủ theo luật và chính sách công ty.
Có cơ hội thăng tiến trong công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TĐP Vina

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần TĐP Vina

Công ty cổ phần TĐP Vina

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Từ Sơn, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

