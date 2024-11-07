Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/11/2024
CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường Đ1, KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến chứng từ hải quan
- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ, hồ sơ liên quan xuất khẩu hàng hóa
- Chuẩn bị hồ sơ C/O, C/Q kiểm định chất lượng hàng hóa
- Liên hệ với các đối tác nước ngoài của công ty để làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa, chứng từ xuất nhập khẩu, am hiểu lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu
- Theo dõi và cân đối định mức
- Thực hiện các nghiệp vụ XNK khác phát sinh
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
- Ngoại ngữ: Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20 - 30 triệu (trao đôi khi phỏng vấn)
- Xăng xe: 15.000 VNĐ/ ngày
- Nhà ở: 200.000 VNĐ/ tháng
- Thưởng chuyên cần: 500.000 VNĐ/ tháng
- Tham gia BHXH theo Luật
- Thưởng Lễ, Tết từ công ty và Công Đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô B3.2 đường Đ1, khu công nghiệp Đồng An 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

