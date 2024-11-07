Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT làm việc tại Bình Dương thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Bình Dương: Đường Đ1, KCN Đồng An 2, Thủ Dầu Một

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Thực hiện các công việc liên quan đến chứng từ hải quan

- Chuẩn bị hồ sơ chứng từ, hồ sơ liên quan xuất khẩu hàng hóa

- Chuẩn bị hồ sơ C/O, C/Q kiểm định chất lượng hàng hóa

- Liên hệ với các đối tác nước ngoài của công ty để làm thủ tục hải quan, giao nhận hàng hóa, chứng từ xuất nhập khẩu, am hiểu lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm chứng từ liên quan đến xuất nhập khẩu

- Theo dõi và cân đối định mức

- Thực hiện các nghiệp vụ XNK khác phát sinh

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 5 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

- Ngoại ngữ: Tiếng Hoa hoặc Tiếng Anh lưu loát

Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương từ 20 - 30 triệu (trao đôi khi phỏng vấn)

- Xăng xe: 15.000 VNĐ/ ngày

- Nhà ở: 200.000 VNĐ/ tháng

- Thưởng chuyên cần: 500.000 VNĐ/ tháng

- Tham gia BHXH theo Luật

- Thưởng Lễ, Tết từ công ty và Công Đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MAY MẶC PROMINENT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.