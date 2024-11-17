Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
- Hồ Chí Minh: Số 38
- 40 đường số 3, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7
Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu
● Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu của khách hàng để khai báo Hải quan thông qua phần mềm Ecuss;
● Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu, thủ tục CO liên quan;
● Theo dõi dữ liệu xuất nhập của Khách hàng;
● Kiểm tra mã HS Code, tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt cho khách hàng và bộ phận Kinh doanh;
● Hỗ trợ các bộ phận khác làm thủ tục hải quan cho lô hàng: giấy phép, thuế, thủ tục giải quyết các vấn đề đi kèm.
● Khai báo hải quan chi tiết, chính xác
● Xử lý các công việc trước, trong và sau thông quan xuất nhập khẩu.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
● Có kinh nghiệm xử lý thủ tục hải quan cho doanh nghiệp EPE/sản xuất xuất khẩu,... (E42/E62)
Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ hải quan (công ty sẽ tạo điều kiện đi thi lấy chứng chỉ nếu chưa có)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thủ tục hải quan và làm C/O
Am hiểu các quy định pháp luật về khai báo hải quan, giấy phép xuất nhập khẩu
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành liên quan
Sử dụng Microsoft Office, E-mail, Internet,... thành thạo
Năng động, có thể làm việc độc lập & làm việc nhóm
Siêng năng chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực
Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì
Phụ cấp (dựa theo vị trí và nhu cầu công việc)
Cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo pháp luật
Chính sách trà chiều, quà tặng sinh nhật và tham gia các sự kiện nghỉ lễ của công ty
Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
