Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Khai báo hải quan và kiểm dịch

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Khai báo hải quan và kiểm dịch Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 38

- 40 đường số 3, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

● Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu của khách hàng để khai báo Hải quan thông qua phần mềm Ecuss;
● Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu, thủ tục CO liên quan;
● Theo dõi dữ liệu xuất nhập của Khách hàng;
● Kiểm tra mã HS Code, tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt cho khách hàng và bộ phận Kinh doanh;
● Hỗ trợ các bộ phận khác làm thủ tục hải quan cho lô hàng: giấy phép, thuế, thủ tục giải quyết các vấn đề đi kèm.
● Khai báo hải quan chi tiết, chính xác
● Xử lý các công việc trước, trong và sau thông quan xuất nhập khẩu.
● Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.
● Có kinh nghiệm xử lý thủ tục hải quan cho doanh nghiệp EPE/sản xuất xuất khẩu,... (E42/E62)

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo tiếng Anh/ tiếng Trung (ưu tiên tiếng Trung)
Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ hải quan (công ty sẽ tạo điều kiện đi thi lấy chứng chỉ nếu chưa có)
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thủ tục hải quan và làm C/O
Am hiểu các quy định pháp luật về khai báo hải quan, giấy phép xuất nhập khẩu
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành liên quan
Sử dụng Microsoft Office, E-mail, Internet,... thành thạo
Năng động, có thể làm việc độc lập & làm việc nhóm
Siêng năng chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực

Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận
Phụ cấp (dựa theo vị trí và nhu cầu công việc)
Cơ hội thăng tiến
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo pháp luật
Chính sách trà chiều, quà tặng sinh nhật và tham gia các sự kiện nghỉ lễ của công ty
Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 38-40 đường số 3, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-khai-bao-hai-quan-thu-nhap-12-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job251303
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI PHÚC HƯNG
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Tuyển Trưởng phòng chăm sóc khách hàng Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 80 - 100 Triệu
Công ty TNHH iMarket Việt Nam - Chi Nhánh Hồ Chí Minh
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 80 - 100 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Kinderworld International Group
Tuyển Cloud Engineer Kinderworld International Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 450 USD
Kinderworld International Group
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Trên 450 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Tuyển Customer Success Công Ty TNHH Zerust Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 450 - 600 USD
Công Ty TNHH Zerust Việt Nam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 450 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Tuyển Kế toán trưởng Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Phú Thái Global
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Tuyển Chuyên viên khách hàng doanh nghiệp Vietnam International Leasing Company (Vilc), làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,000 USD
Vietnam International Leasing Company (Vilc),
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Tuyển Social Media Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch
Hạn nộp: 15/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 27 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM làm việc tại Hà Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VŨ TRỤ VIỆT NAM
Hạn nộp: 08/10/2025
Hà Nam Còn 22 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ Y HỌC
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP CHUỖI CUNG ỨNG FLEXICHAIN
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Tuyển Nhân viên Kế hoạch CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KITA E-COMMERCE AND ENTERPRISE SERVICE
Hạn nộp: 26/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 10 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Tuyển Digital Marketing Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Bất Động Sản Aureal
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Khoa học Giáo dục NHC Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ NỘI FOODS VIỆT NAM
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Tuyển Nhân viên kinh doanh CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL làm việc tại Quảng Nam thu nhập 12 - 20 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TRÌNH VIETTEL ĐÀ NẴNG - TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH VIETTEL
Hạn nộp: 30/09/2025
Quảng Nam Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Tuyển Nhân viên Telesale CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN Y TẾ HOÀNG KHÁNH
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VIO
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu
Công ty CP giao nhận vận tải Ngoại Thương Pro Company
Hạn nộp: 20/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SAFO LOGISTICS
Hạn nộp: 27/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS U&I Pro Company
Hạn nộp: 25/12/2024
Cần Thơ Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG làm việc tại Bình Định thu nhập 8 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ THUÊ TÀU ĐÀ NẴNG
Hạn nộp: 25/12/2024
Bình Định Đã hết hạn 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 28/02/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀNG HẢI THÀNH PHÁT
Hạn nộp: 20/12/2024
Bình Dương Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CHUỖI THƯƠNG MẠI BUSY MING VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch VIET NAM TNK COMPANY LIMITED làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
VIET NAM TNK COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 9 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI TOÀN CẦU VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/12/2024
Hải Phòng Đã hết hạn Trên 9 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Bee Logistics Corporation Pro Company
Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch Bee Logistics Corporation Pro Company làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Bee Logistics Corporation Pro Company
Hạn nộp: 11/12/2024
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất