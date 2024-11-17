Tuyển Khai báo hải quan và kiểm dịch DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 38 - 40 đường số 3, Khu đô thị Him Lam, Phường Tân Hưng, Quận 7

Mô Tả Công Việc Khai báo hải quan và kiểm dịch

● Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ xuất nhập khẩu của khách hàng để khai báo Hải quan thông qua phần mềm Ecuss;

● Chuẩn bị các chứng từ xuất nhập khẩu, thủ tục CO liên quan;

● Theo dõi dữ liệu xuất nhập của Khách hàng;

● Kiểm tra mã HS Code, tư vấn thủ tục hải quan xuất nhập khẩu hàng hóa đặc biệt cho khách hàng và bộ phận Kinh doanh;

● Hỗ trợ các bộ phận khác làm thủ tục hải quan cho lô hàng: giấy phép, thuế, thủ tục giải quyết các vấn đề đi kèm.

● Khai báo hải quan chi tiết, chính xác

● Xử lý các công việc trước, trong và sau thông quan xuất nhập khẩu.

● Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

● Có kinh nghiệm xử lý thủ tục hải quan cho doanh nghiệp EPE/sản xuất xuất khẩu,... (E42/E62)

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo tiếng Anh/ tiếng Trung (ưu tiên tiếng Trung)

Ưu tiên có chứng chỉ nghiệp vụ hải quan (công ty sẽ tạo điều kiện đi thi lấy chứng chỉ nếu chưa có)

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm thủ tục hải quan và làm C/O

Am hiểu các quy định pháp luật về khai báo hải quan, giấy phép xuất nhập khẩu

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Ngoại thương/Kinh tế/Xuất nhập khẩu hoặc chuyên ngành liên quan

Sử dụng Microsoft Office, E-mail, Internet,... thành thạo

Năng động, có thể làm việc độc lập & làm việc nhóm

Siêng năng chú ý đến chi tiết và khả năng làm việc dưới áp lực

Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận

Phụ cấp (dựa theo vị trí và nhu cầu công việc)

Cơ hội thăng tiến

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đóng bảo hiểm và các chế độ phúc lợi khác theo pháp luật

Chính sách trà chiều, quà tặng sinh nhật và tham gia các sự kiện nghỉ lễ của công ty

Chính sách du lịch, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại DUCKBILL DSCM HCM CO., LTD

