Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Armephaco làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 118 Phố Vũ Xuân Thiều, Phường Phúc Lợi, Long Biên, Quận Long Biên

Tìm hiểu, nghiên cứu các sản phẩm mới trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật sản phẩm (tài liệu hướng dẫn sử dụng, cấu hình, tính năng...).

Tham gia vào quá trình hoàn thiện hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của quản lý.

Nam, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện- Điện tử, Điện tử viễn thông hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm trong lĩnh vực thiết bị y tế.

Có kiến thức về các tiêu chuẩn kỹ thuật trong ngành y tế.

Khả năng đọc hiểu tài liệu kỹ thuật tiếng Anh.

Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm tốt.

Nhiệt tình, chịu khó, có trách nhiệm trong công việc.

Mức lương: Thỏa thuận

Môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, nhân văn, cơ hội được làm quen với công việc thực tế; được đào tạo các kỹ năng mềm khác.có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

Được đi đào tạo tại các hãng sản xuất tại nước ngoài.

Hợp đồng lao động dài hạn, đi kèm các chế độ đãi ngộ tốt.

Có cơ hội tăng lương hàng năm.

Thưởng theo hiệu quả công việc; Thưởng lương tháng 13.

Chế độ phúc lợi cho CBNV và người thân (Ốm đau, hiếu, hỉ, quốc tế thiếu nhi, trung thu...).

Các hoạt động sinh hoạt tập thể và teambuilding, đào tạo, Nghỉ mát, Sinh nhật công ty, tiệc tất niên...

Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 đến Thứ 6, nghỉ thứ 7, Chủ nhật

