Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Kỹ sư điện tử

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Mức lương
300 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nam: Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 300 - 500 USD

-Nhận bản vẽ, sơ đồ mạch, spec từ R&D hoặc khách hàng để triển khai các giai đoạn chạy thử nghiệm model mới ở nhà máy
-Thiết kế quy trình ( tính toán số linh kiện thiết kế bản mạch), hướng dẫn công việc cho model mới
-Phân tích lỗi, xử lý các vấn đề phát sinh khi chạy thử nghiệm và hàng loạt
-Đưa ra các ý tưởng cải tiến tăng hiệu suất, giảm lỗi, giảm chi phí trên công đoạn
-Setup line, thiết bị, các công đoạn kiểm tra cho sản phẩm mới
-Làm việc với R&D, khách hàng để thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm mới
- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà máy.
- Tiếp nhận bàn giao và học hiểu về máy móc, thiết bị điện tử, setup thiết bị cho dây chuyền sản xuất.
- Chuẩn bị tài liệu kiểm tra, hướng dẫn vận hành và kế hoạch bảo trì thiết bị.
- Lắp đặt băng tải, bàn làm việc, điện, hệ thống ESD, khí nén cho dây chuyền, máy móc thiết bị mới, model sản phẩm mới
- Sửa chữa sự cố của máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Follow theo line sản xuất đảm bảo sản xuất liên tục

Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Anam Electronics Vietnam Co.,ltd

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Dong Van IV Industrial Zone, Kim Bang, Ha Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-dien-tu-thu-nhap-300-500-thang-tai-ha-nam-job345291
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Kosy Pro Company
Tuyển Kỹ sư điện tử Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Kosy Pro Company
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ VIỆT
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Long An thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT ALOEFIELD - CHI NHÁNH LONG AN
Hạn nộp: 14/09/2025
Long An Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Dt&C Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dt&C Vina
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 07/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Việt Tuấn
Hạn nộp: 15/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty TNHH Liteon Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập 18 - 28 Triệu
Công Ty TNHH Liteon Việt Nam
Hạn nộp: 14/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn 18 - 28 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Tuyển Kỹ sư điện tử Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Viễn Thông Đầu Tư Và Thương Mại Quốc Tế
Hạn nộp: 26/07/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần phương tiện điện thông minh Selex
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
300 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm