Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
- Hà Nam: Khu Công nghiệp Đồng Văn IV, Kim Bảng, Hà Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 300 - 500 USD
-Nhận bản vẽ, sơ đồ mạch, spec từ R&D hoặc khách hàng để triển khai các giai đoạn chạy thử nghiệm model mới ở nhà máy
-Thiết kế quy trình ( tính toán số linh kiện thiết kế bản mạch), hướng dẫn công việc cho model mới
-Phân tích lỗi, xử lý các vấn đề phát sinh khi chạy thử nghiệm và hàng loạt
-Đưa ra các ý tưởng cải tiến tăng hiệu suất, giảm lỗi, giảm chi phí trên công đoạn
-Setup line, thiết bị, các công đoạn kiểm tra cho sản phẩm mới
-Làm việc với R&D, khách hàng để thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm mới
- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà máy.
- Tiếp nhận bàn giao và học hiểu về máy móc, thiết bị điện tử, setup thiết bị cho dây chuyền sản xuất.
- Chuẩn bị tài liệu kiểm tra, hướng dẫn vận hành và kế hoạch bảo trì thiết bị.
- Lắp đặt băng tải, bàn làm việc, điện, hệ thống ESD, khí nén cho dây chuyền, máy móc thiết bị mới, model sản phẩm mới
- Sửa chữa sự cố của máy móc thiết bị trong nhà máy.
- Follow theo line sản xuất đảm bảo sản xuất liên tục
Với Mức Lương 300 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Anam Electronics Vietnam Co.,ltd
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI