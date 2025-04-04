Tuyển Kỹ sư điện tử Anam Electronics Vietnam Co.,ltd làm việc tại Hà Nam thu nhập 300 - 500 USD

-Nhận bản vẽ, sơ đồ mạch, spec từ R&D hoặc khách hàng để triển khai các giai đoạn chạy thử nghiệm model mới ở nhà máy

-Thiết kế quy trình ( tính toán số linh kiện thiết kế bản mạch), hướng dẫn công việc cho model mới

-Phân tích lỗi, xử lý các vấn đề phát sinh khi chạy thử nghiệm và hàng loạt

-Đưa ra các ý tưởng cải tiến tăng hiệu suất, giảm lỗi, giảm chi phí trên công đoạn

-Setup line, thiết bị, các công đoạn kiểm tra cho sản phẩm mới

-Làm việc với R&D, khách hàng để thiết lập tiêu chuẩn cho sản phẩm mới

- Bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị trong nhà máy.

- Tiếp nhận bàn giao và học hiểu về máy móc, thiết bị điện tử, setup thiết bị cho dây chuyền sản xuất.

- Chuẩn bị tài liệu kiểm tra, hướng dẫn vận hành và kế hoạch bảo trì thiết bị.

- Lắp đặt băng tải, bàn làm việc, điện, hệ thống ESD, khí nén cho dây chuyền, máy móc thiết bị mới, model sản phẩm mới

- Sửa chữa sự cố của máy móc thiết bị trong nhà máy.

- Follow theo line sản xuất đảm bảo sản xuất liên tục