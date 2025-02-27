Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN làm việc tại Bình Dương thu nhập 12 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

Mức lương
12 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Dĩ An, Thị xã Dĩ An

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

Lập kế hoạch và thực hiện các dự án điện, tự động hóa cho các hệ thống công nghiệp.
Thiết kế, lựa chọn lắp đặt các thiết bị điện, hệ thống điều khiển tự động.
Viết báo cáo kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật và các tài liệu liên quan.
Giám sát và bảo trì các hệ thống điện, tự động hóa đã được lắp đặt.
Tham gia vào quá trình đấu thầu, lập phương án, dự toán chi phí cho các dự án.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện, Điện tử, Tự động hóa hoặc các chuyên ngành liên quan.
Ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kỹ sư điện, tự động hóa.
Thành thạo các phần mềm thiết kế điện, tự động hóa
Hiểu biết về các tiêu chuẩn điện, an toàn điện và các quy định liên quan.
Kỹ năng giải quyết vấn đề, phân tích và xử lý sự cố.
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả.
Có kinh nghiệm làm việc với các dự án công nghiệp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.
Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (thưởng lễ, tết, nghỉ mát, ...)
Cơ hội được phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC TOÀN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 939A-kp Phố Bình Thung 1- phường Bình An-tp Dĩ An- Bình Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

