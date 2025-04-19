Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech
Ngày đăng tuyển: 19/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế mạch điện điều khiển, khí nén,...
Khảo sát, lên cấu hình thiết bị phù hợp cho dự án
Lập trình và cấu hình các thiết bị điều khiển như PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,...), biến tần, servo, cảm biến, v.v.
Thiết kế mạch điện điều khiển, bảng điện, khí nén,...
Lắp đặt và quản lý các dự án đảm nhiệm
Lập trình được robot là lợi thế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực tự động hóa điện công nghiệp, chế tạo máy
Thành thạo lập trình PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,...), SCADA, HMI
Hiểu biết về các giao thức truyền thông công nghiệp (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, v.v.)
Có kiến thức về thiết kế mạch điện, đọc bản vẽ kỹ thuật, và sử dụng phần mềm thiết kế (AutoCAD Electrical, EPLAN, v.v.)
Có kỹ năng đấu nối điện, khí tủ điện điều khiển, tủ điện phân phối, máy móc và dây chuyền tự động
Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất
Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến
Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến thứ 6: 8h30-17h30 và 2 thứ 7/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14A, C-TT15, khu đô thị Kiến Hưng Luxury. Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

