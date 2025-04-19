Tuyển Kỹ sư điện tử Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Thiết kế mạch điện điều khiển, khí nén,...

Khảo sát, lên cấu hình thiết bị phù hợp cho dự án

Lập trình và cấu hình các thiết bị điều khiển như PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,...), biến tần, servo, cảm biến, v.v.

Thiết kế mạch điện điều khiển, bảng điện, khí nén,...

Lắp đặt và quản lý các dự án đảm nhiệm

Lập trình được robot là lợi thế

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 3-5 năm trong lĩnh vực tự động hóa điện công nghiệp, chế tạo máy

Thành thạo lập trình PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,...), SCADA, HMI

Hiểu biết về các giao thức truyền thông công nghiệp (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, v.v.)

Có kiến thức về thiết kế mạch điện, đọc bản vẽ kỹ thuật, và sử dụng phần mềm thiết kế (AutoCAD Electrical, EPLAN, v.v.)

Có kỹ năng đấu nối điện, khí tủ điện điều khiển, tủ điện phân phối, máy móc và dây chuyền tự động

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc

Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến thứ 6: 8h30-17h30 và 2 thứ 7/ tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tự động hóa Logimech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin