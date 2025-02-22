Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Kiến Hưng Luxury, Hà Đông, Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế, lập trình, quản lý dự án tự động hóa, máy tự động hóa

Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp điều khiển tự cho dây chuyền sản xuất.

Lập trình và cấu hình các thiết bị điều khiển như PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,…), biến tần, servo, cảm biến, v.v.

Thiết kế mạch điện điều khiển, bảng điện, và hệ thống phân phối điện.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và chất lượng.

Khắc phục sự cố, bảo trì và nâng cấp hệ thống tự động hóa hiện có.

Đào tạo và hướng dẫn nhân viên vận hành về hệ thống tự động hóa.

Tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn điện và quy định pháp luật liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Cơ điện tử, Điện tử, Tự động hóa hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2-5 năm trong lĩnh vực tự động hóa điện công nghiệp.

Thành thạo lập trình PLC (Siemens, Mitsubishi, Keyence,…), SCADA, HMI.

Hiểu biết về các giao thức truyền thông công nghiệp (Modbus, Profibus, Ethernet/IP, v.v.).

Có kiến thức về thiết kế mạch điện, đọc bản vẽ kỹ thuật, và sử dụng phần mềm thiết kế (AutoCAD Electrical, EPLAN, v.v.).

Có kỹ năng đấu nối điện, khí tủ điện điều khiển, tủ điện phân phối, máy móc và dây chuyền tự động

Kỹ năng phân tích, giải quyết vấn đề và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ về tự động hóa hoặc điện công nghiệp.

Tại CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu suất. Mức cơ bản 10 đến 15 triệu/ tháng

Được đào tạo và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến.

Chế độ bảo hiểm, phúc lợi theo quy định của nhà nước và công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VN TECHSUN VIỆT NAM

