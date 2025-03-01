Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Kỹ sư điện tử

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư điện tử Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Ninh: số 1 Lạc Long Quân Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tiếp nhận, giải đáp và tư vấn kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng.
- Thực hiện lắp đặt, cài đặt, lập trình, thi công và hướng dẫn vận hành cho khách hàng.
- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn của phòng thiết kế.
- Có trách nhiệm sửa chữa, bảo trì, bảo hành các thiết bị tự động hóa.
- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và các bộ phận khác.
- Xây dựng các giải pháp kỹ thuật ứng dụng hoặc các bộ demo kit.
- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa.
- Thực hiện các công việc liên quan đến sự chỉ đạo của TBP.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên
Có kinh nhiệm từ 1-2 năm trong vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mọi chế độ theo bộ luật lao động
Được nghỉ 2 thứ 7, 4 chủ nhật
Tham gia môi trường năng động thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2.LK01 - 05, 01 - 06, đường Lạc Long Quân, Phường Kinh Bắc, Thành phố Bắc Ninh, Bắc Ninh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

