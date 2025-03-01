Tuyển Kỹ sư điện tử CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: số 1 Lạc Long Quân Kinh Bắc, TP Bắc Ninh, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện tử Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tiếp nhận, giải đáp và tư vấn kỹ thuật sản phẩm cho khách hàng.

- Thực hiện lắp đặt, cài đặt, lập trình, thi công và hướng dẫn vận hành cho khách hàng.

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế tiêu chuẩn của phòng thiết kế.

- Có trách nhiệm sửa chữa, bảo trì, bảo hành các thiết bị tự động hóa.

- Tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật cho khách hàng và các bộ phận khác.

- Xây dựng các giải pháp kỹ thuật ứng dụng hoặc các bộ demo kit.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá và xử lý các sự cố kỹ thuật liên quan đến hệ thống tự động hóa.

- Thực hiện các công việc liên quan đến sự chỉ đạo của TBP.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

Có kinh nhiệm từ 1-2 năm trong vị trí tương đương

Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng mọi chế độ theo bộ luật lao động

Được nghỉ 2 thứ 7, 4 chủ nhật

Tham gia môi trường năng động thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRÍ TUỆ NHÂN TẠO HAIZHICHEN VIỆT NAM

