Công việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

Tất cả địa điểm
  • Tất cả địa điểm
  • Quốc tế
  • Hà Nội
  • Đà Nẵng
  • Hồ Chí Minh
  • An Giang
  • Bà Rịa Vũng Tàu
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Bình Dương
  • Bình Định
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Cà Mau
  • Cao Bằng
  • Cần Thơ
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Điện Biên
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Lạng Sơn
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Long An
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Tây Ninh
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thanh Hóa
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Yên Bái
Tất cả kinh nghiệm
  • Tất cả kinh nghiệm
  • Chưa có kinh nghiệm
  • Dưới 1 năm
  • 1 năm
  • 2 năm
  • 3 năm
  • 4 năm
  • 5 năm
  • 5 - 10 năm
  • Trên 10 năm
  • Trên 20 năm
Tất cả mức lương
- triệu
  • Tất cả mức lương
  • Thỏa thuận
  • Từ 3 - 5 triệu
  • Từ 6 - 8 triệu
  • Từ 9 - 10 triệu
  • Từ 11 - 12 triệu
  • Từ 13 - 15 triệu
  • Từ 16 - 20 triệu
  • Từ 21 - 25 triệu
  • Từ 26 - 30 triệu
  • Từ 31 - 40 triệu
  • Từ 41 - 50 triệu
  • Từ 51 - 60 triệu
  • Trên 60 triệu
Tổng 22 kết quả / Từ khoá "Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học"
Xoá bộ lọc Lọc nâng cao
Tất cả ngành nghề
  • Tất cả ngành nghề
  • An toàn lao động/Môi trường
  • Artificial Intelligence (AI)
  • Bác sĩ
  • Bán lẻ/bán sỉ
  • Bán lẻ/Dịch vụ đời sống
  • Bảo hiểm
  • Bảo trì/sửa chữa
  • Bất động sản/Xây dựng
  • Biên phiên dịch
  • Biên tập/Viết/Xuất bản
  • Bốc xếp/Giao hàng
  • Business Operation (Vận hành kinh doanh)
  • Bưu chính Viễn thông
  • Chăm sóc khách hàng
  • Chất bán dẫn/Chip
  • Chứng khoán / Vàng / Ngoại tệ
  • Chuỗi cung ứng
  • Công nghệ cao
  • Công nghệ Thông tin
  • Công nghệ thông tin khác
  • Content Marketing
  • Data Science
  • Dầu khí/Hóa chất
  • Dịch vụ an ninh và bảo trì
  • Dịch vụ du lịch
  • Dịch vụ khách hàng/Vận hành
  • Dịch vụ làm đẹp/Spa
  • Dịch vụ ô tô/xe máy/xe điện
  • Dịch vụ pháp chế (In-house)
  • Dịch vụ pháp lý (Agency/Firm)
  • Digital Marketing
  • Dược phẩm/Công nghệ sinh học
  • Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học
  • Game Development
  • Gia công cơ khí
  • Giáo dục/Đào tạo
  • Giáo viên/Giảng viên/Gia sư
  • Hàng cao cấp
  • Hàng hải
  • Hàng không
  • Hành chính
  • Hoá chất/Hoá mỹ phẩm
  • Hóa học / Sinh học
  • Information Security
  • IoT/Embedded Engineer
  • IT Infrastructure and Operations
  • IT Management/Specialist
  • IT phần mềm
  • IT Project Management
  • Kế toán
  • Kế toán/Kiểm toán/Thuế
  • Khách sạn/Dịch vụ cư trú
  • Kho vận
  • Kinh doanh/Bán hàng
  • Logistics/Thu mua/Kho/Tài xế
  • Luật/Pháp lý
  • Market Research and Analysis
  • Marketing
  • Marketing/PR/Quảng cáo
  • May mặc/Dệt may/Da
  • Mỹ phẩm / Trang sức
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp
  • Năng lượng/Môi trường/Nông nghiệp khác
  • Nghề NGO/Phi chính phủ/Phi lợi nhuận
  • Nghệ thuật/Hoạt hình/Game
  • Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế
  • Nhân sự/Hành chính/Pháp chế khác
  • Nhóm nghề khác
  • Nông/Lâm/Ngư nghiệp
  • Phim và truyền hình/Báo chí/Xuất bản
  • Product Management
  • Quan hệ Chính phủ
  • Quan hệ Công chúng
  • Quản lý chất lượng
  • Quản lý dự án xây dựng
  • Quản lý giáo dục
  • Quản lý kinh doanh
  • Quản lý thiết kế
  • Quản lý vận hành
  • Quản lý vận hành bất động sản
  • Quản lý/Hỗ trợ lớp học
  • Quản lý/Vận hành dự án kỹ thuật
  • Quảng cáo/Sáng tạo
  • Quay phim
  • Quy hoạch và phát triển bất động sản
  • R&D/Sản xuất ô tô
  • Sales Admin/Sales Support
  • Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng
  • Sales Bất động sản/Xây dựng
  • Sales dịch vụ Quảng cáo/Triển lãm/Sự kiện
  • Sales Dược/Y tế/Sức khoẻ/Làm đẹp
  • Sales Giáo dục/Khoá học
  • Sales IT Phần mềm
  • Sales Kỹ thuật (Sales Engineer)
  • Sales Nhà hàng/Khách sạn/Du lịch
  • Sales Sản xuất
  • Sales Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Sales Thương mại điện tử
  • Sales Xuất nhập khẩu/Logistics
  • Sales Điện/Điện tử/Viễn thông
  • Sản xuất
  • Software tester
  • Tài chính
  • Tài chính/Ngân hàng/Bảo hiểm
  • Tài xế/Lái xe
  • Tạp vụ / phục vụ / giúp việc
  • Thẩm định và quản trị rủi ro
  • Thể chất/Thể hình
  • Thiết bị y tế
  • Thiết kế
  • Thiết kế Công nghiệp
  • Thiết kế nội thất
  • Thiết kế Thời trang
  • Thiết kế và Kiến trúc
  • Thiết kế đồ hoạ
  • Thiết kế/chế tạo máy
  • Thợ kỹ thuật
  • Thời trang
  • Thu mua/Mua hàng
  • Thực phẩm đồ uống
  • Trợ giảng
  • Tư vấn chuyên môn/Luật/Biên phiên dịch
  • Tư vấn/Phân tích chuyên môn
  • Tuyển dụng nhân viên chăm sóc thú cưng
  • Vận hành thiết bị vận tải/thiết bị nặng
  • Vận hành Thương mại điện tử
  • Vận hành và bảo trì/Hỗ trợ kỹ thuật
  • Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học
  • việc làm dịch vụ chăm sóc sức khỏe
  • Việc làm vật lý trị liệu
  • việc làm y tá
  • Viễn thông
  • Xây dựng
  • Xuất nhập khẩu
  • Đầu tư và Tài trợ
  • Địa chất/ Khoáng sản
  • Điện tử / Điện lạnh
  • Điện tử viễn thông
  • Điện tử/Phần cứng
  • Điện/ điện tử/ điện lạnh
  • Điện/Tự động hoá
Tất cả hình thức làm việc
  • Tất cả hình thức làm việc
  • Toàn thời gian cố định
  • Toàn thời gian tạm thời
  • Bán thời gian
  • Bán thời gian tạm thời
  • Hợp đồng
  • Khác
Tất cả cấp bậc
  • Tất cả cấp bậc
  • Mới tốt nghiệp
  • Thực tập sinh
  • Nhân viên
  • Trưởng phòng
  • Phó giám đốc
  • Giám đốc
  • Tổng giám đốc điều hành
  • Trưởng nhóm
  • Phó phòng
  • Trưởng chi nhánh
  • Quản lý/Giám sát
  • Khác
Thời gian đăng
  • Thời gian đăng
  • 3 ngày trước
  • 1 tuần trước
  • 2 tuần trước
  • 1 tháng trước

Công việc Văn hoá/Nghệ thuật/Khoa học

-

Có 22 tin tuyển dụng việc làm trong ngày 14/09/2025

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 17 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 06/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm KinderWorld Education Group
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận
KinderWorld Education Group
Hạn nộp: 22/08/2025
Quảng Ninh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
Hạn nộp: 22/06/2025
Hà Nội Đã hết hạn 13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm EMASI International Bilingual Schools
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
EMASI International Bilingual Schools
Hạn nộp: 16/05/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 14/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Hệ thống giáo dục Edufit
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu
Hệ thống giáo dục Edufit
Hạn nộp: 10/04/2025
Hà Nội Đã hết hạn 11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
Hạn nộp: 31/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
Trường phổ thông liên cấp H.A.S
Hạn nộp: 23/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 12/03/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Vietnam Australia International School (Vas)
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Vietnam Australia International School (Vas)
Hạn nộp: 03/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công Ty CP In Trần Phú
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD
Công Ty CP In Trần Phú
Hạn nộp: 09/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Hạn nộp: 31/03/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Hạn nộp: 15/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
Tuyển Giáo viên Stem CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
Hạn nộp: 14/12/2024
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu
Công ty cổ phần DAYONE ASIA
Hạn nộp: 12/12/2024
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Hạn nộp: 11/12/2024
Đà Nẵng Quảng Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Trường Đại học CMC
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu
Trường Đại học CMC
Hạn nộp: 15/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
Tuyển Giáo viên Stem Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu
Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
Hạn nộp: 06/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Xem nhanh

Tuyển dụng việc làm TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu
TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
Hạn nộp: 27/11/2024
Đồng Nai Bình Dương Đắk Lắk Đã hết hạn 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 12 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty cổ phần DAYONE ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu Công ty cổ phần DAYONE ASIA
12 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Giáo dục Đông Đô
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC ÂM NHẠC AN AN
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯỜNG TIỂU HỌC – TRUNG HỌC CƠ SỞ - TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC TẾ CANADA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Trường phổ thông liên cấp H.A.S làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu Trường phổ thông liên cấp H.A.S
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công ty TNHH Giáo dục Sunshine Maple Bear
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Hệ thống giáo dục Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 13 Triệu Hệ thống giáo dục Edufit
11 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc EMASI International Bilingual Schools làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận EMASI International Bilingual Schools
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên âm nhạc CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC B.R.E.N.D.O.N
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc KinderWorld Education Group làm việc tại Quảng Ninh thu nhập Thỏa thuận KinderWorld Education Group
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận TRƯỜNG TIỂU HỌC - TRUNG HỌC CƠ SỞ KHẢI HOÀN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL làm việc tại Bình Dương thu nhập 10 - 12 Triệu TRƯỜNG LIÊN KẾT QUỐC TẾ INSCHOOL
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên âm nhạc Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Minh Bách Khoa
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Giáo Viên thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đà Nẵng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ L.I.F.E
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Trường Đại học CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 50 Triệu Trường Đại học CMC
Tới 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Công Ty CP In Trần Phú làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 400 - 600 USD Công Ty CP In Trần Phú
400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Vietnam Australia International School (Vas) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Vietnam Australia International School (Vas)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tp Inc. - Hanoi Business Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên mỹ thuật Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tp Inc. - Hanoi Business Center
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Giáo viên Stem Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 11 Triệu Công ty TNHH Thương mại KPG Việt Nam
8 - 11 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Giáo viên Stem CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CP GIÁO DỤC ĐIỂM CAO
10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ, mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn cho các ứng viên. Mức lương trung bình trong ngành này dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Đây là vị trí việc làm phù hợp cho những ai đam mê sáng tạo và yêu thích nghệ thuật.

1. Nhu cầu việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh

Trong những năm gần đây, nhu cầu tuyển dụng việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại Việt Nam đang gia tăng mạnh mẽ. Sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo và sự gia tăng đầu tư vào các sản phẩm nghệ thuật đã tạo ra nhiều cơ hội việc làm nghệ thuật cho các ứng viên trong lĩnh vực này. Ngành mỹ thuật không chỉ bao gồm các hoạt động truyền thống mà còn mở rộng sang lĩnh vực thiết kế số và truyền thông kỹ thuật số, phản ánh xu hướng tiêu dùng ngày càng đa dạng của thị trường.

Hà NộiTP.HCM là hai trung tâm lớn nhất về nghệ thuật tại Việt Nam, với nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội nghệ thuật và hội chợ mỹ thuật diễn ra thường xuyên. Điều này không chỉ giúp nâng cao nhận thức về nghệ thuật mà còn mở rộng cơ hội việc làm mỹ thuật cho các nghệ sĩ và chuyên gia. Theo báo cáo từ các trường đại học nghệ thuật, số lượng sinh viên tốt nghiệp trong ngành này ngày càng tăng, góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường.

Nhu cầu việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tăng mạnh nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo và đầu tư vào sản phẩm nghệ thuật
Nhu cầu việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tăng mạnh nhờ sự phát triển của ngành công nghiệp sáng tạo và đầu tư vào sản phẩm nghệ thuật

Sự chuyển mình của các nền tảng truyền thông xã hội và nhu cầu cao về nội dung sáng tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển của việc làm trong lĩnh vực mỹ thuật. Các doanh nghiệp đang tích cực tìm kiếm những tài năng mới có khả năng đáp ứng các yêu cầu cao trong công việc sáng tạo của việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh.

2. Mức lương của việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh

Mức thu nhập trung bình của người lao động cho việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh đang ở mức hấp dẫn, dao động từ 7.000.000 - 40.000.000 VNĐ/tháng. Mức lương cụ thể sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm vị trí công việc, kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của từng cá nhân. Dưới đây là bảng lương trung bình cho các vị trí việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh phổ biến:

Vị trí

Mức lương dao động (VNĐ/tháng)

Gia sư mỹ thuật

7.000.000 - 15.000.000

Nhân viên Photoshop

8.000.000 - 18.000.000

Giáo viên mỹ thuật

10.000.000 - 20.000.000

Nhân viên quay dựng

10.000.000 - 25.000.000

Nhân Viên Video Editor

12.000.000 - 30.000.000

Việc làm đạo diễn

15.000.000 - 40.000.000

3. Những việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh phổ biến

Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh phổ biến đang thu hút sự quan tâm của ứng viên, từ những công việc sáng tạo cho đến các vị trí quản lý. Các vị trí này không chỉ giúp phát huy khả năng nghệ thuật mà còn mang đến cơ hội hợp tác với nhiều chuyên gia trong lĩnh vực. Dưới đây là một số vị trí việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh phổ biến:

3.1. Gia sư dạy mỹ thuật

Gia sư dạy mỹ thuật là công việc lý tưởng cho những ai có niềm đam mê truyền đạt kiến thức và kỹ năng nghệ thuật cho người khác. Các gia sư có thể dạy vẽ, thiết kế đồ họa hoặc các kỹ năng liên quan đến mỹ thuật cho học sinh ở nhiều độ tuổi khác nhau, từ trẻ em đến thanh thiếu niên. Công việc này thường linh hoạt về thời gian, cho phép gia sư sắp xếp lịch dạy theo nhu cầu của học viên và bản thân, giúp họ có thể kết hợp giữa công việc và việc học hoặc những dự án nghệ thuật cá nhân khác.

Công việc gia sư mỹ thuật cho phép gia sư linh hoạt về thời gian biểu
Công việc gia sư mỹ thuật cho phép gia sư linh hoạt về thời gian biểu

3.2. Giáo viên mỹ thuật

Giáo viên mỹ thuật làm việc tại các trường học, trung tâm nghệ thuật hoặc cơ sở giáo dục tư nhân, chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học liên quan đến mỹ thuật. Họ có vai trò thiết kế chương trình giảng dạy, hướng dẫn học sinh phát triển kỹ năng nghệ thuật và khơi dậy niềm đam mê sáng tạo. Ngoài việc giảng dạy, giáo viên mỹ thuật cũng tham gia vào các hoạt động ngoại khóa, tổ chức triển lãm nghệ thuật và khuyến khích học sinh tham gia các cuộc thi sáng tạo.

3.3. Nhân viên Photoshop

Nhân viên Photoshop là những chuyên gia trong việc xử lý hình ảnh và thiết kế đồ họa thông qua các phần mềm Photoshop chuyên nghiệp. Yêu cầu về kỹ năng chuyên môn cao, sự sáng tạo và khả năng làm việc dưới áp lực là rất quan trọng trong công việc này. Nhân viên Photoshop không chỉ cần có kỹ năng kỹ thuật vững vàng mà còn phải cập nhật thường xuyên về các xu hướng thiết kế và công nghệ mới.

Vị trí nhân viên Photoshop yêu cầu kỹ năng chuyên môn và tư duy sáng tạo cao
Vị trí nhân viên Photoshop yêu cầu kỹ năng chuyên môn và tư duy sáng tạo cao

3.4. Nhân viên quay dựng

Nhân viên quay dựng là những người chịu trách nhiệm ghi hình và biên tập video cho các dự án nghệ thuật hoặc truyền thông. Công việc này yêu cầu kỹ năng kỹ thuật cao và khả năng sáng tạo để tạo ra những sản phẩm video hấp dẫn và phù hợp với yêu cầu của khách hàng. Họ cần nắm vững các quy trình quay phim, từ việc chuẩn bị thiết bị, lựa chọn góc quay đến việc xử lý ánh sáng và âm thanh. Nhân viên quay dựng thường làm việc trong các công ty sản xuất phim, đài truyền hình hoặc studio chuyên nghiệp và phải sẵn sàng làm việc với thời hạn gắt gao cùng yêu cầu cao từ phía khách hàng.

3.5. Nhân Viên Video Editor

Nhân viên Video Editor tập trung vào việc biên tập và hoàn thiện các sản phẩm video. Họ cần có khả năng làm việc với các phần mềm biên tập video như Adobe Premiere, Final Cut Pro và sự hiểu biết về nghệ thuật kể chuyện qua hình ảnh. Để thành công trong vai trò này, nhân viên Video Editor cần có sự chú ý đến chi tiết, khả năng sáng tạo và kỹ năng quản lý thời gian tốt. Đặc biệt, Video Editor còn có trách nhiệm đảm bảo rằng các sản phẩm video cuối cùng không chỉ thẩm mỹ mà còn có sức hấp dẫn về nội dung, nhằm thu hút và giữ chân khán giả.

Nhân viên Video Editor cần có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp
Nhân viên Video Editor cần có kỹ năng sử dụng tốt các phần mềm thiết kế chuyên nghiệp

3.6. Việc làm đạo diễn

Đạo diễn là người đứng đầu trong quá trình sản xuất một bộ phim hoặc chương trình nghệ thuật, chịu trách nhiệm quản lý và hướng dẫn các diễn viên, nhân viên kỹ thuật để tạo ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Công việc này đòi hỏi sự sáng tạo cao, khả năng lãnh đạo và tầm nhìn nghệ thuật để thực hiện ý tưởng. Vị trí đạo diễn cần biết cách phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau như sản xuất, âm thanh, ánh sáng và hậu cần để đảm bảo rằng mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Đạo diễn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kết nối sáng tạo và kỹ thuật của một tác phẩm nghệ thuật
Đạo diễn đóng vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất, kết nối sáng tạo và kỹ thuật của một tác phẩm nghệ thuật

4. Khu vực tuyển dụng việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh nhiều

Nhu cầu tuyển dụng việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh đang tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Những khu vực này không chỉ có nhiều cơ hội việc làm phong phú mà còn là nơi tập trung của nhiều tổ chức nghệ thuật, công ty truyền thông và sự kiện văn hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho những ai đang tìm kiếm việc làm việc làm mỹ thuật, nghệ thuật hay điện ảnh

4.1. Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại Hà Nội

Với bề dày lịch sử văn hóa và nghệ thuật, Hà Nội đang phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực mỹ thuật và điện ảnh. Nhu cầu về việc làm nghệ thuật ngày càng gia tăng với vài trăm tin đăng tuyển dụng trên các trang tuyển dụng lớn. Ngoài ra, các công ty sản xuất phim cũng đang tìm kiếm nhân lực cho các vị trí như nhân viên quay dựng và biên kịch, tạo ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho ứng viên trong ngành.

Là trung tâm phát triển mỹ thuật và điện ảnh, Hà Nội mở ra nhiều cơ hội việc làm nghệ thuật hấp dẫn cho người lao động
Là trung tâm phát triển mỹ thuật và điện ảnh, Hà Nội mở ra nhiều cơ hội việc làm nghệ thuật hấp dẫn cho người lao động

4.2. Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại TP.HCM

TP.HCM được biết đến như trung tâm kinh tế và văn hóa của Việt Nam, nơi mà các lĩnh vực mỹ thuật và điện ảnh phát triển sôi động. Theo thống kê từ trang tuyển dụng, có khoảng vài trăm tin tuyển dụng việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại TP.HCM. Với sự phát triển mạnh mẽ của ngành quảng cáo và truyền thông, các công ty liên tục tìm kiếm những nhân lực sáng tạo có khả năng xử lý hình ảnh và thiết kế nội dung hấp dẫn. Ngoài ra, vị trí video editor cũng đang trở thành lựa chọn phổ biến nhờ vào sự bùng nổ của các nền tảng trực tuyến và nhu cầu sản xuất nội dung video ngày càng cao.

4.3. Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tại Đà Nẵng

Đà Nẵng không chỉ nổi tiếng với cảnh đẹp thiên nhiên mà còn là điểm đến của nhiều sự kiện văn hóa và nghệ thuật. Nhu cầu tuyển dụng Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh tương đối nhiều, chủ yếu ở các vị trí như đạo diễn và nhân viên sản xuất đang gia tăng do sự phát triển của ngành du lịch và các hoạt động văn hóa tại đây. Sự hiện diện của các công ty tổ chức sự kiện cũng mở ra cơ hội cho những người làm trong lĩnh vực truyền thông và quảng bá nghệ thuật, góp phần tạo nên môi trường làm việc năng động và sáng tạo. Nếu có nhu cầu tìm việc làm tại Đà Nẵng, bạn có thể truy cập vào nền tảng tuyển dụng của Job3s để biết thêm thông tin chi tiết.

Đà Nẵng là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các vị trí liên quan đến mỹ thuật và sản xuất phim
Đà Nẵng là nơi có nhu cầu tuyển dụng cao đối với các vị trí liên quan đến mỹ thuật và sản xuất phim

5. Yêu cầu đối với việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh

Các vị trí việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh đòi hỏi những yêu cầu đặc thù nhằm đảm bảo ứng viên có đủ kỹ năng và phẩm chất cần thiết để thành công. Dưới đây là một số tiêu chí quan trọng mà nhà tuyển dụng thường xem xét:

  • Kỹ năng chuyên môn: Ứng viên cần có kỹ năng vững vàng trong các lĩnh vực cụ thể, chẳng hạn như thiết kế đồ họa, chỉnh sửa video hoặc vẽ tranh. Việc thành thạo các phần mềm chuyên dụng như Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, hoặc Final Cut Pro là điều kiện tiên quyết cho nhiều vị trí.

  • Sự sáng tạo: Tính sáng tạo là yếu tố quan trọng trong mỹ thuật và nghệ thuật. Các ứng viên phải có khả năng tư duy sáng tạo để phát triển ý tưởng mới, đồng thời tạo ra các sản phẩm nghệ thuật độc đáo và hấp dẫn.

  • Kinh nghiệm: Nhiều nhà tuyển dụng ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực liên quan. Điều này có thể bao gồm các dự án cá nhân, công việc thực tập, hoặc các vai trò freelancer trong ngành.

  • Khả năng làm việc nhóm: Hầu hết các dự án nghệ thuật đều yêu cầu làm việc theo nhóm, vì vậy khả năng giao tiếp và hợp tác với các thành viên khác trong nhóm là rất quan trọng.

  • Kỹ năng quản lý thời gian: Với nhiều dự án cần hoàn thành trong thời gian ngắn, khả năng quản lý thời gian hiệu quả và ưu tiên công việc là điều cần thiết để đảm bảo tiến độ và chất lượng sản phẩm.

  • Cập nhật xu hướng: Trong lĩnh vực nghệ thuật và thiết kế, việc nắm bắt và áp dụng các xu hướng mới là rất quan trọng. Ứng viên cần thường xuyên theo dõi các xu hướng thiết kế và công nghệ mới để nâng cao kỹ năng và cải thiện sản phẩm của mình.

Việc làm Mỹ thuật / Nghệ thuật / Điện ảnh không chỉ là một xu hướng đang phát triển mà còn là một lĩnh vực đầy tiềm năng cho những ai đam mê sáng tạo. Với sự gia tăng trong nhu cầu tuyển dụng và mức lương hấp dẫn, những ứng viên có năng lực sẽ có cơ hội phát triển mạnh mẽ trong môi trường làm việc năng động. Ngành công nghiệp này không chỉ mang lại cơ hội nghề nghiệp mà còn khuyến khích sự đổi mới và sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam.