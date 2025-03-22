Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng TNHH Smartland Đà Lạt làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 8 - 20 Triệu

TNHH Smartland Đà Lạt
Ngày đăng tuyển: 22/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2025
TNHH Smartland Đà Lạt

Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại TNHH Smartland Đà Lạt

Mức lương
8 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Lâm Đồng: 238/6 Yersin, Phường 9, Đà Lạt, Thành phố Đà Lạt

Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương 8 - 20 Triệu

CHUYÊN VIÊN KINH DOANH - LƯƠNG CỨNG + HOA HỒNG >10 triệu
Công ty lâu năm trong lĩnh vực BĐS, đồng nghiệp vui vẻ, hỗ trợ hết mình, thu nhập cao

Mô Tả Công Việc
• Tìm kiếm, khai thác nguồn khách hàng
• Tìm hiểu nhu cầu, giới thiệu tư vấn cho khách hàng.
• Đàm phán, thuyết phục và tạo mối quan hệ với khách hàng.
• Phối hợp hợp tác với các phòng ban khác thực hiện các công việc liên quan.

--------------
Hồ sơ nộp trưc tiếp tại
Công ty Smartland Đà Lạt 238/6 Yersi, Phường 9, Đà Lạt
Hoặc nộp CV qua Zalo 091234631 (Ms Lan)

Với Mức Lương 8 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc
•Ưu tiên Nữ tốt nghiệp Trung cấp các Ngành trở lên, ngoại hình ưa nhìn là 1 lợi thế
• Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén và cầu tiến.
• Kỹ năng giao tiếp diễn đạt và thuyết phục tốt.

Tại TNHH Smartland Đà Lạt Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền Lợi
• Luơng cứng + HOA HỒNG + THƯỞNG theo năng lực: Trung bình từ 10 triệu
• Được đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn.
• Được làm việc, phát triển trong môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao.
• Được tham gia các hoạt động du lịch, thể thao,….
• Làm việc theo giờ hành chính

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TNHH Smartland Đà Lạt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

TNHH Smartland Đà Lạt

TNHH Smartland Đà Lạt

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 31 Hà Huy Tập, Phường 3, Đà Lạt

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

