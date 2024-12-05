Tuyển Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Mức lương
Từ 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 3/88 Trung Kính
- Yên Hòa
- Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kinh doanh thiết bị/vật liệu xây dựng Với Mức Lương Từ 6 Triệu
- Nghiên cứu thị trường và chủ động tìm kiếm khách hàng tiềm năng
- Sản phẩm: Phân phối độc quyền thang máy gia đình LGS Hàn Quốc
- Lên kế hoạch tiếp cận, khai thác khách hàng để có phương án bán hàng tốt nhất
- Giới thiệu và tư vấn cho khách hàng, đàm phán, báo giá và chốt hợp đồng với khách hàng
- Thực hiện và triển khai theo dõi các hợp đồng đã ký kết
- Xây dựng và duy trì mối quan hệ với khách hàng từ trước trong và sau bán
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Ban giám đốc
Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Trung cấp, Cao Đẳng... các ngành nghề kinh tế, kỹ thuật có liên quan
- Ứng viên có từ 1 năm kinh nghiệm trở lên làm về thang máy
- Có laptop cá nhân để làm việc
- Giao tiếp tốt, có khả năng đàm phán kinh doanh
- Trách nhiệm với công việc
Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 6.000.000 – 12.000.000 đồng/tháng + cơ chế hoa hồng cao top 1 thị trường (THU NHẬP KHÔNG GIỚI HẠN)
- Thử việc 02 tháng, thời gian thử việc nhận 85% lương cứng + Hoa Hồng
- Được hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định chung của Nhà nước và chế độ phúc lợi theo quy định, quy chế của Công ty (Du lịch, Lương thưởng, Nghỉ Lễ...)
- Lương tháng 13, thưởng vào các dịp Lễ lớn, thưởng dự án theo quy chế Công ty
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sohaco Toàn cầu
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
