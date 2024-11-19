Tuyển Vẽ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Vẽ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát
Ngày đăng tuyển: 19/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

Vẽ kỹ thuật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vẽ kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Đường Tân Hiệp 08, KP Ông Đông, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên

Mô Tả Công Việc Vẽ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận đơn hàng từ Giám Đốc Nhà Máy, xác định tiến độ bóc tách cho từng đơn hàng báo lại cho Quản lý trực tiếp.
- Triển khai bóc tách hồ sơ sản xuất: bảng kê chi tiết nguyên vật liệu, bản vẽ khoan, bảng kê phụ kiện, vẽ AI...(bằng Autocad & phần mềm Sketchup).
- Triển khai sản xuất xuống các chuyền sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ đơn hàng.
- Quản lý công việc dưới các tổ sản xuất.
- Làm việc, trao đổi với khách hàng, bộ phận kinh doanh, thiết kế....để xử lý thông tin sản phẩm, đơn hàng.
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận theo năng lực.
Lương tháng 13.
Thưởng Lễ/Tết, Sinh Nhật, Du lịch ....

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Thửa đất số 351, Tờ bản đồ số 12, Đường Tân Hiệp 08, Khu phố Ông Đông, Phường Tân Hiệp, Thành phố Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

