Tuyển Vẽ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

- Nhận đơn hàng từ Giám Đốc Nhà Máy, xác định tiến độ bóc tách cho từng đơn hàng báo lại cho Quản lý trực tiếp.

- Triển khai bóc tách hồ sơ sản xuất: bảng kê chi tiết nguyên vật liệu, bản vẽ khoan, bảng kê phụ kiện, vẽ AI...(bằng Autocad & phần mềm Sketchup).

- Triển khai sản xuất xuống các chuyền sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ đơn hàng.

- Quản lý công việc dưới các tổ sản xuất.

- Làm việc, trao đổi với khách hàng, bộ phận kinh doanh, thiết kế....để xử lý thông tin sản phẩm, đơn hàng.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.