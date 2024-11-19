Tuyển Vẽ kỹ thuật Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Vẽ kỹ thuật Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát
- Bình Dương: Đường Tân Hiệp 08, KP Ông Đông, Tân Uyên, Bình Dương, Tân Uyên
Mô Tả Công Việc Vẽ kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Nhận đơn hàng từ Giám Đốc Nhà Máy, xác định tiến độ bóc tách cho từng đơn hàng báo lại cho Quản lý trực tiếp.
- Triển khai bóc tách hồ sơ sản xuất: bảng kê chi tiết nguyên vật liệu, bản vẽ khoan, bảng kê phụ kiện, vẽ AI...(bằng Autocad & phần mềm Sketchup).
- Triển khai sản xuất xuống các chuyền sản xuất nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ đơn hàng.
- Quản lý công việc dưới các tổ sản xuất.
- Làm việc, trao đổi với khách hàng, bộ phận kinh doanh, thiết kế....để xử lý thông tin sản phẩm, đơn hàng.
- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ Phần Thương Mại - Dịch vụ Mộc Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13.
Thưởng Lễ/Tết, Sinh Nhật, Du lịch ....
