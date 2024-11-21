Tuyển Thiết kế đồ trang sức Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế đồ trang sức Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 430 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3
Mô Tả Công Việc Thiết kế đồ trang sức Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Thiết kế phác thảo mẫu trang sức theo yêu cầu của từng mẫu sản phẩm.
Thực hiện thiết kế hoàn chỉnh: tạo hình chiếu mặt hông mẫu để thể hiện các thông số kích thước mẫu theo tỷ lệ thật và mô tả chi tiết kết cấu của mẫu trang sức.
Nghiên cứu thị trường và nắm bắt xu hướng để lên kế hoạch ý tưởng mẫu.
Thực hiện các công việc liên quan đến thiết kế khác.
Hỗ trợ các bộ phận sản xuất liên quan khi cần.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm liên quan từ 1 năm trong lĩnh vực thiết kế trang sức.
Sử dụng thành thạo phần mềm thiết kế 2D như Sketch, AI.
Có khả năng phác thảo tay là 1 lợi thế.
Nhạy bén trong việc nhận dạng các xu hướng trang sức của thị trường phù hợp với sản phẩm của Công ty.
Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 12,000,000 - 15,000,000
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo
Chế độ đãi ngộ theo Luật Lao Động
Phụ cấp theo quy định Công ty
Tham gia các hoạt động Teambuilding và hoạt động nội bộ sôi nổi
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Trang Sức Helia Fine Jewelry
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
