Tuyển Thiết kế Công nghiệp CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 18 - 20 Triệu

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Thiết kế Công nghiệp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thiết kế Công nghiệp Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 15 Lam Sơn, Phường 5, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thiết kế Công nghiệp Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Thiết kế hệ thống Điện công trình cho các dự án;
Lập thuyết minh thiết kế, tính toán thiết bị thi công, biện pháp để phục vụ lập dự toán;
Tính toán thiết kế hệ thống điện hạ thế (Điện động lực, điện chiếu sáng);
Tính toán thiết kế hệ điện tổng thể (trạm điện,cấp nguồn tổng thể, tiếp đại, máy phát,…)
Kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế về hệ thống Điện đảm bảo & an toàn;
Phối hợp ban chỉ huy công trường giải quyết các vấn đề kỹ thuật, đưa ra phương án điều chỉnh thiết kế để phù hợp với thực tế công trường;
Kết hợp với các bộ phận chuyên môn khác (Kiến trúc, kết cấu...) nhằm tối ưu hóa thiết kế, hạn chế tối đa vướng mắc khi triển khai thi công thực tế;

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

02 Nam/Nữ; Tuổi 28 - 35;
Tốt nghiệp Đại học, chuyên môn về Hệ thống điện, Điện công nghiệp, Kỹ thuật điện;
Tối thiếu kinh nghiệm 05 năm ở vị trí tương đương;
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện
Có kiến thức và hiểu biết về thiết kế hệ thống điện trong lĩnh vực y tế / dược phẩm / phòng sạch;
Am hiểu tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế điện;
Sử dụng thành thạo phần mềm chuyên dụng phục vụ công việc;
Ưu tiên ứng viên sử dụng thành thạo Revit;
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản, đọc hiểu bản vẽ tốt;
Có sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác (ngắn hạn tùy theo thực tế);
Trung thực, trách nhiệm, tổ chức công việc khoa học;

Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 18-20TR / theo năng lực ứng viên và định hướng ổn định công việc;
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7;
Tham gia BHXH-BHYT-BHTN theo quy đinh pháp luật hiện hành;
Thưởng Lễ Tết, Lương tháng 13 theo chính sách công ty;
Soát xét tăng lương theo chính sách công ty 01 lần/năm;
Chế độ phúc lợi khác: đồng phục, cưới hỏi, bảo hiểm tai nạn, ...;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

CTY TNHH KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN LẠNH QUÍ LONG

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 15 LAM SƠN, F05, PHÚ NHUẬN, HCMC

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất